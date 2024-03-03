Несподіване зізнання: "Віталька" Гарік Бірча одружився та став батьком

Актор-воїн обзавівся сім'єю та майстерно приховував це від шанувальників.

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Гарік Бірча розкрив таємницю свого особистого життя / колаж: Главред, фото: instagram.com/garik_bircha

Український актор і комік, а нині - сержант окремого спеціального батальйону "Berlingo", Гарік Бірча під час своєї рідкісної відпустки зі служби попрямував прямо на зйомки спецсезону шоу "Ліга Сміху. Волонтерський десант 3". Артистові дісталася відповідальна роль ведучого.

Однак за лаштунками Бірча знайшов час дати інтерв'ю проєкту "Ближче до зірок", у якому він розкрив подробиці особистого життя. Раніше він це ревно приховував від публіки.

Виявилося, що незадовго до початку повномасштабної війни в нього з'явилася дитина. "У мене є малесенька донечка. Два роки нещодавно виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням", - зізнався Бірча.

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Крім того уважні глядачі помітили на пальці коміка обручку, що натякає, що Гарік Бірча не тільки батько, а й чоловік. Однак одкровень з цього приводу від актора поки що не було.

Гарік Бірча розкрив таємницю свого особистого життя / скріншот YouTube

Хто такий Гарік Бірча? Гарік Бірча - український актор, комік і сценарист. Тренер та учасник українського гумористичного шоу "Ліга сміху". Найбільшу популярність здобув завдяки комедійному серіалу "Віталька" - у ньому Бірча був автором ідеї та зіграв головну роль. З 2022 року захищає Україну у званні старшого сержанта.

Раніше екскапітан футбольного клубу "Динамо" Микола Морозюк розповів про розрив із дружиною Іриною. Пара разом виховувала двох дітей. Проблеми у стосунках у колишнього подружжя почалися ще кілька років тому.

Також у ЗМІ з'явилися чутки про те, що у 53-річної Наомі Кемпбелл роман із 37-річним мільйонером з ОАЕ, кінопродюсером Мохаммедом Аль-Туркі. Вони знайомі вже 10 років та багато часу проводять разом.

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