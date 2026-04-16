"Яка біда": зірки емоційно висловилися про потужну атаку РФ

Христина Трохимчук
16 квітня 2026, 10:31
Знаменитості висловили свою підтримку українцям.
Напад на Україну 16 квітня
Напад на Україну 16 квітня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

  • Росія атакувала великі міста України
  • Як на удар відреагували українські зірки

У ніч на 16 квітня РФ завдала потужного удару по великих містах України — Києву, Одесі, Дніпру та Харкову. Українська столиця зазнала атаки дронів та балістики.

Главред розповість, як на це відреагували українські зірки.

Леся Нікітюк

Відома ведуча опублікувала в Instagram відео з наслідками російського удару по столиці. Після атаки над Києвом поширився їдкий чорний дим.

"Страшна ніч... Атаки, багато загиблих по всій країні. Мої співчуття", — написала зірка.

Леся Нікітюк — напад на Київ 16 квітня
Леся Нікітюк — атака на Київ 16 квітня / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Тарас Цимбалюк

Після російського удару по Києву український актор опублікував лаконічне повідомлення в Instagram. Знаменитість поцікавився, як почуваються його шанувальники після масованої атаки.

"Чергова страшна ніч. Як ви, друзі?", — написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк — російський удар
Тарас Цимбалюк — російський удар / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Григорій та Христина Решетніки

Сім'я Решетніків традиційно відреагувала на злочини РФ. Популярний ведучий опублікував в Instagram знімки наслідків російських ударів і висловив співчуття жертвам.

"Київ, наші дні. Терор триває. Найщиріші співчуття всім постраждалим і родинам загиблих", — написав Григорій Решетнік.

Григорій Решетник про російський удар
Григорій Решетнік про російський удар / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

Про те, що сталося, висловилася й дружина ведучого, блогерка Христина Решетнік в Instagram.

"Яка біда, яка страшна ніч. Щирі співчуття родинам постраждалих і загиблих. Київ вранці затягнуло чорним димом. Скільки років цього терору, і скільки ще буде…", — висловилася Христина.

Крістіна Решетник про напад на Київ
Крістіна Решетнік про атаку на Київ / фото: instagram.com, Крістіна Решетнік

Монатік

Український співак Монатік також лаконічно звернувся до своїх шанувальників в Instagram після російської атаки і закликав не втрачати мужності.

"Ооо... тримайтеся", — написав Дмитро Монатік.

Монатік — наслідки атаки 16 квітня / фото: instagram.com, Монатік

Лілія Ребрик

Популярна актриса репостнула в сторіс Instagram відео світанку над Києвом після російського удару. Незважаючи на те, що небо затягнулося чорним димом, сонце зійшло над столицею навіть після важкої ночі.

"Мій Київ. Ранок після страшної ночі", — розчулилася знаменитість.

Лілія Ребрик — напад Росії на Київ
Лілія Ребрик — атака РФ на Київ / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Ірина Горова

Відома продюсерка Ірина Горова у своєму Instagram нагадала, що РФ здійснила потужні атаки не тільки на українську столицю, а й на Одесу, Харків та Дніпро. Знаменитість щиро співчувала постраждалим.

"Жахлива ніч у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. Мої співчуття постраждалим", — написала зірка.

Ірина Горова про російський удар по Україні
Ірина Горова про російський удар по Україні / фото: instagram.com, Ірина Горова

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Раніше Главред повідомляв, що Настя Каменських знову опинилася в центрі скандалу через неоднозначний контент у соцмережах. Співачка вирішила скористатися парфумом із солодким ароматом прямо в салоні під час рейсу, не дбаючи про пасажирів навколо.

Також колишня учасниця популярних українських шоу Анна Трубецька викликала обурення своєю піснею про "нерозривний зв'язок" РФ і Білорусі. Продюсер Володимир Завадюк висловив жаль щодо співпраці з артисткою.

Вас може зацікавити:

Про особу: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерам

Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерам

Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні птаха на дереві за 29 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні птаха на дереві за 29 с

Китайський гороскоп на сьогодні, 16 квітня: Півням — відсіч, Кролям — розрахунок

Китайський гороскоп на сьогодні, 16 квітня: Півням — відсіч, Кролям — розрахунок

Гороскоп на завтра, 16 квітня: Терезам - непорозуміння, Левам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 16 квітня: Терезам - непорозуміння, Левам - сюрприз

Три знаки зодіаку незабаром виберуться з смуги проблем: зміни вже близько

Три знаки зодіаку незабаром виберуться з смуги проблем: зміни вже близько

Літаки Ту-95 випустили ракети - опубліковано час підльоту до міст України

Літаки Ту-95 випустили ракети - опубліковано час підльоту до міст України

Вони випромінюють особливу силу: коли народжуються люди з унікальною аурою

Зеленський емоційно відреагував на масовану атаку РФ і дорікнув партнерамФото

Як Фріске: стан онкохворої блогерки з Росії погіршився

"Яка біда": зірки емоційно висловилися про потужну атаку РФ

Чотири знаки зодіаку вважаються носіями мудрості давньої душі – хто вони

Росія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне містоРосія відібрала у мене навіть могили близьких: мешканка Покровська Дар’я Корх – про рідне місто
Викидати яєчну шкаралупу не варто: секрет пишного врожаю, про який мовчатьВідео

Нова спроба "скинути" Трампа: до Конгресу США подали резолюцію про імпічмент

Путін чи Пєсков: хто підтримує Лорак у Росії і чому їй все пробачаютьПоглядВідео Думка

Дрони завдали удару по НПЗ у Туапсе: на заводі спалахнула потужна пожежа

Пентагон посилює підготовку до можливих військових операцій на Кубі — USA Today

Не всі скажуть, куди може проїхати водій: заплутаний тест з ПДРВідео

17 квітня не можна сваритися та лаятися: яке церковне свято

РФ завдала одного з найпотужніших ударів: усі подробиці атак на Київ, Одесу, Харків, ДніпроФото

Що сховано під Майданом Незалежності у Києві: знають лише одиниціВідео

Вибухи та пожежі в Дніпрі: РФ завдала удару по житлових кварталах, загинули людиФото

РФ завдала удару по житлових районах Києва: що зруйновано та де сталися пожежі — останні даніФото

На Полтавщину насуваються дощі: синоптики попередили, що буде з температурою

Рекордний врожай гарантовано: коли та як сіяти буряк у відкритий ґрунт 2026 року

СРСР їх просто вкрав: які іграшки насправді ніколи не були радянськими

Фари стануть прозорими як скло: простий спосіб прибрати жовтизну за копійкиВідео

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні сови на дереві за 9 с

Син Рікі Мартіна став його точною копією: фото красенів потрапило в мережу

Лише одна ложка в лунку: проста суміш у кілька разів збільшить урожай перцю й томатівВідео

Ланцюгова реакція вже почалась: що буде з цінами на продукти та пальне в Україні

РФ атакувала Київ балістикою: є постраждалі та загиблі, серед них діти

Три знаки зодіаку вступають в "золоту еру" - кого очікує великий прибуток

РФ змінила фокус на фронті: ISW назвав чотири міста в епіцентрі планів ворога

Лише один полив навесні: метод, що врятує полуницю від хруща та гниліВідео

ЗСУ встановили рекорд зі збиття: у ПС показали статистику атаки 15 квітня

Як правильно українською - "ярмарок" чи "ярмарка": відповідь здивує багатьох

Пожежі, поранені, серед яких діти: Росія завдала удару по Дніпру, перші деталіФото

Французький вчений розкрив найбільший секрет козаків: про що йдетьсяВідео

Шахтар отримав жорстке покарання за порушення закону України: яка причина

Шлях через океан у 214 ящиках: маловідома історія появи Статуї Свободи

Україна впроваджує нову модель ведення війни: що відомо про дроново-штурмові підрозділи

Жінка 120 днів харчувалася виключно сардинами: що з нею сталосяВідео

Геніально чи помилка: чому у "Запорожця" двигун ззаду

Виникла пожежа, є постраждалі: "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Одесі, деталіФото

Чорна пліснява у ванній зникне за три прості кроки: які засоби точно допоможуть

"Повернення монети "шаг" корелює із загальним трендом на повернення власних смислів", - голова НБУ Андрій Пишний

Росія запустила по Україні ракети "Калібр", Х-101 і не тільки: де лунають перші вибухи

Чому не варто панікувати через позицію Мадяра щодо України: Коваленко назвав причинуПогляд

Залишатися небезпечно: в одному з регіонів України розширили зону евакуацію

"Все життя в одному авто": історія дідуся на "жигулях" в Києві отримала продовженняВідео

На Житомирщині задощить та посилиться вітер: коли погода різко погіршиться

Пам'ять чи осквернення: чи дозволяє церква робити світлини поруч із могилами

"Ще побачимося": Кіркоров ніжно звернувся до Пугачової

Собака зникла на 5 років і раптово повернулася: де вона була весь цей час

Погода різко зміниться: який регіон України накриють дощі з грозами і коли

"На підході": Трамп зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

