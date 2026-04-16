"Яка біда": зірки емоційно висловилися про потужну атаку РФ

Знаменитості висловили свою підтримку українцям.

Напад на Україну 16 квітня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

У ніч на 16 квітня РФ завдала потужного удару по великих містах України — Києву, Одесі, Дніпру та Харкову. Українська столиця зазнала атаки дронів та балістики.

Главред розповість, як на це відреагували українські зірки.

Леся Нікітюк

Відома ведуча опублікувала в Instagram відео з наслідками російського удару по столиці. Після атаки над Києвом поширився їдкий чорний дим.

"Страшна ніч... Атаки, багато загиблих по всій країні. Мої співчуття", — написала зірка.

Леся Нікітюк — атака на Київ 16 квітня / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Тарас Цимбалюк

Після російського удару по Києву український актор опублікував лаконічне повідомлення в Instagram. Знаменитість поцікавився, як почуваються його шанувальники після масованої атаки.

"Чергова страшна ніч. Як ви, друзі?", — написав Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк — російський удар / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Григорій та Христина Решетніки

Сім'я Решетніків традиційно відреагувала на злочини РФ. Популярний ведучий опублікував в Instagram знімки наслідків російських ударів і висловив співчуття жертвам.

"Київ, наші дні. Терор триває. Найщиріші співчуття всім постраждалим і родинам загиблих", — написав Григорій Решетнік.

Григорій Решетнік про російський удар / фото: instagram.com, Григорій Решетнік

Про те, що сталося, висловилася й дружина ведучого, блогерка Христина Решетнік в Instagram.

"Яка біда, яка страшна ніч. Щирі співчуття родинам постраждалих і загиблих. Київ вранці затягнуло чорним димом. Скільки років цього терору, і скільки ще буде…", — висловилася Христина.

Крістіна Решетнік про атаку на Київ / фото: instagram.com, Крістіна Решетнік

Монатік

Український співак Монатік також лаконічно звернувся до своїх шанувальників в Instagram після російської атаки і закликав не втрачати мужності.

"Ооо... тримайтеся", — написав Дмитро Монатік.

Монатік — наслідки атаки 16 квітня / фото: instagram.com, Монатік

Лілія Ребрик

Популярна актриса репостнула в сторіс Instagram відео світанку над Києвом після російського удару. Незважаючи на те, що небо затягнулося чорним димом, сонце зійшло над столицею навіть після важкої ночі.

"Мій Київ. Ранок після страшної ночі", — розчулилася знаменитість.

Лілія Ребрик — атака РФ на Київ / фото: instagram.com, Лілія Ребрик

Ірина Горова

Відома продюсерка Ірина Горова у своєму Instagram нагадала, що РФ здійснила потужні атаки не тільки на українську столицю, а й на Одесу, Харків та Дніпро. Знаменитість щиро співчувала постраждалим.

"Жахлива ніч у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. Мої співчуття постраждалим", — написала зірка.

Ірина Горова про російський удар по Україні / фото: instagram.com, Ірина Горова

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

