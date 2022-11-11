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"Я не очікувала від неї такого": Вовк накинулася на Пугачову після наїзду на Ротару

11 листопада 2022, 08:52

Ангеліна Вовк вважає зрадницями Аллу Пугачову та Софію Ротару за їхню позицію щодо війни в Україні.

Ангеліна Вовк, Алла Пугачова
Ангеліна Вовк, Алла Пугачова / скріншот з відео, Instagram Пугачової

Російська телеведуча Ангеліна Вовк в останньому інтерв'ю різко висловилася на адресу Софії Ротару, яка виступила проти війни в Україні. На цьому вона не зупинилася - наступною її "жертвою" стала Алла Пугачова.

В програмі Эмпатия Мануччи Вовк виступила з різкою критикою на адресу Алли Пугачової і Максима Галкіна, які виїхали з Росії.

"Вона (Пугачова) дозволяла собі такі речі, які, з моєї точки зору, вважаються непристойними. У такій ситуації вона повинна була дуже сильно подумати, перш ніж їхати. Про що ви говорите? З яким народом (вона була)? Вона прекрасна актриса, чудова співачка. Вона, мені здається, зовсім не думала про людей, вона думала про себе. Ну якби вона (працювала) для нас, для людей, то вона б не поїхала. Значить, з самого початку зневажала нас за те, що ми не такі спритні, що у нас того-цього немає, що ми не Америка. Думаю, вона з самого початку була противник", - заявила Вовк, але ні словом не обмовилася про причини втечі Пугачової з Росії.

Телеведуча вважає Примадонну зрадницею, оскільки та не виступила на підтримку війни.

"Я не очікувала від неї такого вчинку. Покинути країну, яка тобі ... Ну вона вважає, що вона зробила все, щоб країна стала кращою. Не Країна їй щось дала, а вона країні. Напевно, вона вирішила, що вже країна не буде їй нічого більше давати і треба їхати. Там їй начебто дадуть", - заявила Вовк.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова новини шоу бізнесу
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