"Дає гроші на війну проти нас": російська телеведуча в шоці від "зради" Ротару

Ангеліна Вовк згадала часи, коли українські та російські зірки жили в ідилії. Вона не розуміє, чому все змінилося.
Російська телеведуча Ангеліна Вовк обурилася тим фактом, що співачка Софія Ротару засуджує війну в Україні.
Відмову підтримати російських окупантів вона вважатиме зрадою. Вовк згадала часи, коли стосунки між українськими та російськими артистами були хорошими, а тепер дивується, чому все змінилося.
"Ми всі були одним цілим. І я не чула жодного заперечення. Я навіть потім здивувалася, коли дізналася, що Софія Ротару, пройшов слух, нібито дає гроші на війну проти нас", - підкреслила Вовк в інтерв'ю на каналі "Емпатія Манучі".
Раніше повідомлялося, що співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Співачка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.
Також ми писали, що ракетні удари, які Росія завдала по багатьох українських містах, не залишили байдужою Софію Ротару.
Легендарна виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька сторіс, в яких відреагувала на військові злочини Кремля.
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