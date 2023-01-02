Молода українська акторка виходить заміж - вона отримала обручку на Новий Рік

Міла Сивацька зізналася, що заповітне питання від обранця стало для неї найважливішим в її житті.

Міла Сивацька виходить заміж / instagram.com/mila_sivatskaya

Українська акторка, відома ролями в серіалах Хороший хлопець і Мереживо долі, Міла Сивацька в новорічну ніч отримала шанс круто змінити своє життя - поки вся країна готувалася до свята в перервах між повітряними тривогами, артистка отримала пропозицію руки і серця.

На сторінці Сивацької в Instagram з'явилися фото, на яких вона хвалиться обручкою на безіменному пальці на тлі букета з ніжно-рожевих квітів - тюльпанів та троянд різних відтінків. До слова, на камінчик обранець Міли не поскупився.

Очікувано, вона відповіла своєму бойфренду "так". "Найважливіше "так" ❤️", - підписала фотографії акторка.

Обранець Міли Сивацької - особистість не публічна. Чоловік на ім'я Сергій займається власним бізнесом. Пара познайомилася рано вранці в аеропорту Жуляни - Сергій запропонував Мілі випити кави, а акторка погодилася.

Поки не відомо, яким Сивацька бачить своє майбутнє - зовсім недавно вона говорила, що задумується про закінчення кар'єри акторки.

Міла Сивацька виходить заміж / instagram.com/mila_sivatskaya

Раніше український актор, зірка серіалу кріпосна, Тарас Цимбалюк, який на початку повномасштабної війни в Україні оголосив про розставання з дружиною, розсекретив особистість нової коханої.

Також співачка Світлана Лобода показала рідкісне фото молодшої дочки Тільди, батьківство якої приписували Тілю Ліндеману, фронтмену гурту Rammstein.

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