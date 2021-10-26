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"Я - Міхалок, імідж передбачає бійку": лідер Ляпіса Сергій Міхалок висловився про конфлікт в Полтаві

26 жовтня 2021, 21:05

Музикант записав відеозвернення до фанатів, в якому виклав свою версію інциденту.

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Сергій Міхалок записав відеозвернення до фанатів / facebook.com/brutto.official

20 жовтня поет, музикант і колишній лідер гурту Ляпіс Трубецький Сергій Міхалок під час концерту проєкту Ляпіс-98 у Полтаві вдарив на сцені фаната. На музиканта завели справу за статтею "Хуліганство", за яке йому може загрожувати штраф або обмеження волі.

Резонансна подія спонукала Міхалка записати відеозвернення до фанатів, щоб викласти свою версію того, що відбулось в Полтаві.

За словами музиканта все почалося цілком невинно: "Я якось розмовляв з людьми з переднього ряду. Приємні інтелігентні люди ... повертаюся, а їх немає. Там сидять пара пацанів, явно залили сливу і імітують (позіхання - прим. редактора), що вони занудьгували. І я думаю:"Ого, я вас вже не відпущу!".

І Міхалок став хлопців підколювати. Охоронці вирішили вивести їх із залу, але тут музикант помітив у руках одного з чоловіків гітару: "Думаю, ось чорт, напевно пацан сам грає. Кажу, так давайте його на сцену сюди, з гітарою. Зараз я йому влаштую дуель. Я сам починав як вуличний музикант".

Коли молодий чоловік вийшов на сцену, Міхалок зрозумів, що хлопець на ім'я Юра знаходиться в стані сильного алкогольного сп'яніння. Міхалок шепнув хлопцеві на вухо, щоб той починав грати, мовляв, давай спочатку ти а потім я. Але молодий чоловік почав грубіянити і матюкатися.

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"Він щось хаманув, сказав зухвале. А я дивлюся: моє робоче місце, на нас люди дивляться, ми - Брутто Ностра, я - Міхалок, імідж передбачає файт і всі справи. Так тихенько його боданув", - згадує Міхалок.

Далі, за словами музиканта, він продовжив концерт, і потерпілий залишився далі слухати музику. Коли приїхала поліція, Юрій заявив, що претензій до Михалка не має, і навіть поскаржився, що дуже хотів зіграти пісню, але перебрав з алкоголем. Тому сам Міхалок даної ситуації відразу значення не надав, так як, за його словами: "Концерти Ляпісів - це інтерактивне шоу. Музична ексцентрика. Дуже багато буфонади та імпровізацій".

читайте такожСоліст Ляпіса і Brutto Сергій Міхалок під час концерту в Полтаві вирубав фаната з одного удару

Раніше в неприємну ситуацію через бійку з фотографом потрапив голлівудський актор Вуді Харрельсон.

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шоу-бізнес Ляпис Трубецкой Сергій Міхалок новини шоу бізнесу
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