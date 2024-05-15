"Я красива і худа, викусіть": любителька Мальдів Пренткович опустила своїх підписників

Блогерка Пренткович відійшла від скандалу і, сильно змінивши риторику, почала нападати на своїх фоловерів.

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Андрій Гонковський і Таня Пренткович виїхали за кордон/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych/

Блогерка Тетяна Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський, який оскандалився своєю поїздкою на Мальдіви, під приводом участі в конференції в Польщі, обтрусилася від нещодавнього скандалу і продовжує активно продавати свої послуги та товари в Україні.

Ба більше, сама Пренткович сильно змінила тон своїх повідомлень і стала нападати на своїх же підписників, які критикують її лакшері-життя після скандалу з відпочинком. До речі, її бойфренд після тієї поїздки так і не повернувся в Україну, а влаштувався разом із Пренткович за кордоном.

Тригером для Пренткович стало повідомлення від її ж підписниці в Instagram про те, що її бренду скоро настане кінець. Зокрема, вона стала хвалитися, що зовсім недавно, "без прогріву" продала на 1 млн гривень.

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Пренткович хвалиться своїми досягненнями після скандалу з Мальдівами / Скріншот tanyaprentkovych

Вона також додає, що і вона, і її бойфренд-ухилянт продовжують вести бізнес в Україні та навіть запускати нові проєкти.

Пренткович та її хлопець-утікач продовжують заробляти в Україні / Скриншот Instagram/tanyaprentkovych

Ну і "добити" своїх підписників блогерка вирішила дописом про те, що вона вважає себе вродливою і худою.

Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої і дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".

У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.

Пренткович вважає себе красивою / Скриншот Instagram/tanyaprentkkovych

Як живе українська блогерка та її бойфренд-утікач після скандалу з Мальдівами / Скріншот Instagram/tanyaprentkovych

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Раніше розгорівся скандал через те, що чоловік блогерки Тетяни Пренткович виїхав разом із нею на Мальдіви. У мережі з'явилося фото, як Гонковський на Мальдівах стоїть разом зі своєю дружиною і користувачі стверджують, що фото було зроблено кілька днів тому.

Нагадаємо, за словами Андрія Гонковського, благодійні заходи для українських підприємців, на яких він мав виступати, перенеслися з 11 січня на 23. Блогер розповів, що організатори нібито не встигали зібрати достатню кількість людей, щоб провести івент 11 січня, тому перенесли його на 23 число, тому він вирішив полетіти на Мальдіви до коханої.

Раніше також Гонковський виклав низку сторіз, де вирішив поскаржитися на те, як його захейтили підписники. Крім того, він поділився, що йому довелося звертатися в поліцію, адже йому почали надходити погрози "Проламати череп".

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