Бойфренд Пренткович, який відпочивав на Мальдівах, скаржиться в поліцію на погрози

Цивільний чоловік блогерки мільйонниці Тетяни Пренткович Андрій Гонковський, який під виглядом волонтерської діяльності виїхав разом з нею відпочивати на Мальдіви, вирішив, що прийшов час повертатися в мережу.
На своїй сторінці в Instagram, він виклав ряд сторіз, де вирішив поскаржитися на те, як його захейтили підписники. Крім того, він поділився, що йому довелося звертатися в поліцію, адже йому стали надходити погрози "проламати череп".
"За ці дні отримав сотні повідомлень підтримки від неймовірних людей. І це те, що дало багато сил. Звичайно ж була і тонна хейта, це було важко не помітити... Але я неодноразово говорив, що розумію хейт і критику", – скаржиться Гонковський.
За його словами, в якийсь момент ці загрози перейшли всі межі.
"У певний момент це перейшло всі межі. Погрози проломити мені череп, побажання, щоб літак з усією родиною розбився або ж повідомлення типу "готуйтеся, я знаю, в якій школі вчиться ваша дитина". І ще ряд повідомлень, які змушений був сприймати досить серйозно. Тому цей час займався організацією безпеки всієї родини. Зараз це найбільший пріоритет. А кожним подібним випадком будуть займатися правоохоронні органи", - поділився він.
Втім, це все було лише прелюдією до того, щоб повернутися в сторіс. Теж саме зробила і його дружина - Пренткович, для якої Instagram - майданчик для заробляння коштів.
Нагадаємо, раніше чоловік блогерки мільйонниці Тетяни Пренткович Андрій Гонковський, який під виглядом волонтерської діяльності виїхав разом з нею відпочивати на Мальдіви, вирішив виправдатися за свій вчинок.
Раніше розгорівся скандал через те, що чоловік блогерки Тетяни Пренткович виїхав разом з нею на Мальдіви. У мережі з'явилося фото, як Гонковський на Мальдівах стоїть разом зі своєю дружиною і користувачі стверджують, що фото було зроблено кілька днів тому.
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