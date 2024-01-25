"На фото - я": чоловік-"волонтер" блогерки Пренткович відповів на хейт через відпочинок на Мальдівах

Чоловік вийшов в ефір і зізнався, що на фото дійсно він.

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Андрій Гонковський відповів відреагував на хейт через Мальдіви / Колаж Главред, фото Instagram/gonkovskiy

Чоловік блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович Андрій Гонковський, який під виглядом волонтерської діяльності виїхав разом із нею відпочивати на Мальдіви, вирішив виправдатися за свій вчинок.

Про це він записав низку сторіз на своїй сторінці в Instagram. За його словами, він розуміє обурення величезної кількості людей, але "не все так, як описується".

Чоловік Пренткович виправдовується за відпочинок на Мальдівах / Скриншот Instagram/gonkovskiy

"На фото я, це не фейк. Але я не прикривався волонтерством, щоб поїхати на відпочинок, як це намагаються подати", - каже він.

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Мальдіви нишком / Скриншот Instagram/gonkovskiy

За словами чоловіка, благодійні заходи для українських підприємців, на яких він мав виступати, перенеслися з 11 січня на 23. Гонковський розповів, що організатори нібито не встигали зібрати достатню кількість людей, щоб провести івент 11 січня, тому перенесли його на 23 число.

А оскільки дружина блогера Пренткович у цей час летіла на Мальдіви зі своєю подругою, блогеркою Аліною Френдій, Гонковський вирішив теж полетіти на відпочинок. "Може даремно, може помилково, але вже як є", - написав він.

Може даремно, але вже як є / Скриншот Instagram/gonkovskiy

Тут же він повідомляє про те, скільки йому вдалося зібрати на проведеному 23 заході. Він також додає, що він підприємець і в його проєктах працюють близько 100 людей, для яких він створив робочі місця.

Він визнає свою помилку і при цьому додає, що "ніхто нікого не обманював". "Коли ти не показуєш якусь частину свого життя, це не означає, що є обман", - вважає підприємець.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал через те, що чоловік блогерки Тетяни Пренткович виїхав разом із нею на Мальдіви. У мережі з'явилося фото, як Гонковський на Мальдівах стоїть разом зі своєю дружиною і користувачі стверджують, що фото було зроблено кілька днів тому.

Раніше також стало відомо про те, що відома блогерка Настя Талпа вдруге вагітна. На каналі Анастасії в TikTok з'явився ролик, у якому вона спочатку каже, що замовила чоловікові подарунок, потім показує, як вручає Богдану білий конверт, де був тест на вагітність.

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