"Я ще продовжую боротися": переможниця Голосу країни розповіла про життя з онкологією

Важка хвороба не поспішає відступати, але Оксана Муха ще не готова опускати руки.

Оксана Муха розповіла про свою боротьбу з онкологією / instagram.com/mukha_oksana_official

Українська співачка, переможниця 9 сезону шоу Голос країни, Оксана Муха у вересні 2022 року зізналася, що довгий час вона боролася з онкологією. На заяву вона зважилася лише після того, як хвороба відступила.

Однак підступність раку показала себе у всій красі. В ефірі телемарафону Єдині новини Муха зазначає - її боротьба триває.

"Мушу сказати, що я ще його не поборола. Я ще продовжую боротися, тому що хвороба ця є дуже підступна", - говорить співачка. Між тим свій приклад і прямий ефір вона використала щоб звернутися до українців з проханням бути уважніше до власного здоров'я.

"Наші люди дуже часто чекають на чудо. І якщо вони відчувають щось, що у них не так, вони думають, що це минеться. Найгірше, що вони роблять – втрачають час. Я бажаю кожному вчасного обстеження і не гаяти ні дня, якщо ви відчуєте, що щось змінилося у вашому тілі або ви почуваєтеся не так, як завжди. Якщо прийшла якась втома, незвична для вас, коли ви постійно хочете спати, коли ви весь час не в гуморі, коли вам важко підійматися догори, чи перестала смакувати їжа - та, яку ви завжди їли, зверніть на це увагу і знайте, що чим швидше ви звернетеся до лікарів, тим більше у вас шансів. А шанси завжди є", - заявила Оксана Муха і підкреслила - свій організм можна і потрібно слухати. А ось боятися лікарів не варто, адже рання діагностика раку підвищує шанси на зцілення від цієї страшної недуги.

Раніше стало відомо, що італійська супермодель Бьянка Балті заради натхнення своїх дочок повністю видалила молочні залози - таким чином манекенниця вирішила убезпечити себе від раку.

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