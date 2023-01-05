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Всесвітньо відома італійська модель повністю видалила молочні залози

5 січня 2023, 19:48
Б'янка Балті пожертвувала своїм розкішним натуральним бюстом заради щасливого життя.
Бьянка Балті
Бьянка Балті видалила молочні залози / instagram.com/biancabalti

Італійська супермодель Бьянка Балті, яка блищала на подіумах кращих модних будинків світу (Karl Lagerfeld, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Givenchy, Hermès, Gucci, Fendi, Prada, Valentino, Chanel, Christian Dior, Versace, Narciso Rodriguez, Ralph Lauren, Carolina Herrera Dolce & Gabbana та ін.) оголосила про важливе рішення у своєму житті - красуня зважилася на повну мастектомію (видалення молочних залоз).

Операцію Балті зробила на початку грудня. Вона наважилась на це після того, як отримала результати генетичного тесту, який показав, що модель має високий ризик захворювання раком грудей та/або яєчників.

Італійське видання Ansa цитує соціальні мережі італійки - Бьянка розповіла, як зважилася на такі радикальні заходи, коли небезпека лише потенційна, а не реальна. "Я занадто люблю своє життя, щоб не зробити все можливе, щоб запобігти цьому (онкології - прим. редактора)", - каже модель.

Балті - мама двох дочок 16 і 8 років. Вона висловлює надію, що її приклад надихне їх не боятися радикальних заходів, якщо вони раптом зіткнуться з подібною проблемою в майбутньому.

Сама модель розлучилася з частиною своєї жіночої натури без жалю - вона щаслива, що знайшла в собі сили не ховатися від проблем, а вирішувати їх. На своїй сторінці в Instagram на Новий рік Б'янка Балті показала свої оголені фото з шрамами після операції. На знімках видно, що модель вдалася до реконструкції грудей - вставила імплантати.

Раніше дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса, британська акторка і модель Емма Хемінг, показала рідкісні кадри спільного відпочинку з міцним горішком на зорі їхніх стосунків.

Також соліст легендарного гурта Aerosmith Стівен Тайлер отримав звинувачення і судовий позов у справі про сексуальне насильство і абьюз над дівчинкою-підлітком в 70-их роках.

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