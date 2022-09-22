'Я його не бив, а надавав стусанів': Скрипка прокоментував свій конфлікт з кремлівським ідеологом Дугіним

Олександр Дугін та Олег Скрипка / колаж УНІАН

Легендарний український рок-музикант і лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розкрив деталі своєї давньої бійки з кремлівським пропагандистом та ідеологом російського фашизму Олександром Дугіним. Тоді російські журналісти написали, що українець вдарив путініста в щелепу ногою, проте в 2022 році артист спростував цю інформацію в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Скрипка каже, що тоді всього лише надавав Дугіну стусанів і принизив словесно. Конфлікт стався близько 24 років тому в одному з московських клубів після концерту

"Це був період дуже хорошого ставлення росіян до українців. Я так розумію, тоді в сценарії Кремля "хороших українців" було багато, а "поганих" – мало. Ми виступали в хорошому клубі, і мій бізнес був в основному в Москві. Симпатія була велика до моїх пісень, гурту, до українців. І тут голосочок: "Хохли, додому". Це було дуже дивно", - розповів музикант.

Артист згадав, що спустився до Дугіна зі сцени, щоб з'ясувати, чому він принижує українців, на що той почав кричати і емоційно доводити, що українці – "недонація".

"Ця істота стоїть там борідкою трясе і продовжує щось блеяти. Він почав:"Ви тут приїжджаєте, ви – недонація, недолюди". Я в щелепу його не бив. Я йому починаю аргументувати, що він ніхто, і давати стусанів", – пригадав артист.

У розпал конфлікту до чоловіків підійшли охоронці, які заступилися за музиканта, вигнали путініста. Дугін потрапив в їх чорний список.

"І охоронці, і всі, хто був навколо, встали на мою сторону. Ще дали пару стусанів Дугіну, і він був записаний, що більше ніколи туди не потрапить. І власник клубу приніс вибачення, і додаткове пиво було виставлено всьому колективу. Він тоді вже був радником Путіна", - закінчив свою розповідь артист.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка розповідав про те, як російські окупанти розграбували його дачу в Бучі.

У будинку знаменитості, прямо в ліжку, окупанти залишили досить неприємний "сюрприз" - розлиту і недопиту пляшку горілки.

"Ні унітази, ні пральну машину у мене не вкрали. Залишили і картини, очевидно, не мали для них ніякої цінності. А більше нічого там не було. Я ж людина творча. Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти тікати, адже залишили півпляшки горілки. Причому розпивали її прямо в моєму ліжку. Кажу, це все прикро і неприємно", - підсумував Скрипка.

До того Олег Скрипка повідомив, що ледь не став жертвою російського ракетного удару у Вінниці.

"Ми зустрілися з організаторами концерту в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу. Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо своїми очима реальність їх "рятівної спецоперації" - 20 загиблих і 90 поранених", - писав музикант.

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