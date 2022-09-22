УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Я його не бив, а надавав стусанів": Скрипка прокоментував свій конфлікт з кремлівським ідеологом Дугіним

22 вересня 2022, 21:07

Олег Скрипка каже, що тоді, 24 роки тому, всього лише надавав кремлівському ідеологу Олександру Дугіну стусанів і принизив словесно.

Дугін, Скрипка
Олександр Дугін та Олег Скрипка / колаж УНІАН

Легендарний український рок-музикант і лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка розкрив деталі своєї давньої бійки з кремлівським пропагандистом та ідеологом російського фашизму Олександром Дугіним. Тоді російські журналісти написали, що українець вдарив путініста в щелепу ногою, проте в 2022 році артист спростував цю інформацію в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Скрипка каже, що тоді всього лише надавав Дугіну стусанів і принизив словесно. Конфлікт стався близько 24 років тому в одному з московських клубів після концерту

"Це був період дуже хорошого ставлення росіян до українців. Я так розумію, тоді в сценарії Кремля "хороших українців" було багато, а "поганих" – мало. Ми виступали в хорошому клубі, і мій бізнес був в основному в Москві. Симпатія була велика до моїх пісень, гурту, до українців. І тут голосочок: "Хохли, додому". Це було дуже дивно", - розповів музикант.

Артист згадав, що спустився до Дугіна зі сцени, щоб з'ясувати, чому він принижує українців, на що той почав кричати і емоційно доводити, що українці – "недонація".

"Ця істота стоїть там борідкою трясе і продовжує щось блеяти. Він почав:"Ви тут приїжджаєте, ви – недонація, недолюди". Я в щелепу його не бив. Я йому починаю аргументувати, що він ніхто, і давати стусанів", – пригадав артист.

'Я його не бив, а надавав стусанів': Скрипка прокоментував свій конфлікт з кремлівським ідеологом Дугіним

У розпал конфлікту до чоловіків підійшли охоронці, які заступилися за музиканта, вигнали путініста. Дугін потрапив в їх чорний список.

"І охоронці, і всі, хто був навколо, встали на мою сторону. Ще дали пару стусанів Дугіну, і він був записаний, що більше ніколи туди не потрапить. І власник клубу приніс вибачення, і додаткове пиво було виставлено всьому колективу. Він тоді вже був радником Путіна", - закінчив свою розповідь артист.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка розповідав про те, як російські окупанти розграбували його дачу в Бучі.

У будинку знаменитості, прямо в ліжку, окупанти залишили досить неприємний "сюрприз" - розлиту і недопиту пляшку горілки.

"Ні унітази, ні пральну машину у мене не вкрали. Залишили і картини, очевидно, не мали для них ніякої цінності. А більше нічого там не було. Я ж людина творча. Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти тікати, адже залишили півпляшки горілки. Причому розпивали її прямо в моєму ліжку. Кажу, це все прикро і неприємно", - підсумував Скрипка.

До того Олег Скрипка повідомив, що ледь не став жертвою російського ракетного удару у Вінниці.

"Ми зустрілися з організаторами концерту в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу. Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо своїми очима реальність їх "рятівної спецоперації" - 20 загиблих і 90 поранених", - писав музикант.

Інші новини:

Олег Скрипка Олександр Дугін новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

21:31

4 надійних способи позбутися від запаху з одягу із секонд-хенду

21:07

"Я його не бив, а надавав стусанів": Скрипка прокоментував свій конфлікт з кремлівським ідеологом ДугінимВідео

21:02

Кадиров сказився через обмін полоненими між РФ і Україною

21:01

Навіщо Україна віддала кума Путіна Медведчука РосіїВідео

20:53

У Німеччині пообіцяли надати притулок росіянам-ухильникамВідео

Реклама
20:44

Мобілізація в РФ і "референдуми": Зеленський терміново зібрав СтавкуВідео

20:10

Прикмети на 24 вересня: які 5 речей не можна робити жінкам, щоб залучити достаток і грошіВідео

20:05

"Можливий контрудар на Харківщині": Арестович розповів, куди Путін кине мобілізованихВідео

20:00

Що в секретному пункті указу Путіна: Пономарьов назвав число майбутніх мобілізованих в РФ

19:59

Хто найбільше постраждає від можливого ядерного удару РФ: у розвідці розкрили регіониВідео

19:52

Лучаться посмішками: У мережі з'явилися фото звільнених з полону захисників Маріуполя Ореста і Пташки

19:37

РФ не хотіла віддавати азовців, над ними планували влаштувати судилище - МалярВідео

19:29

З'явилися унікальні кадри звільнення українських полоненихВідео

19:27

Щедрі подарунки долі і велике везіння: 3 знаки зодіаку - в списку щасливчиків в молодик 26 вересняВідео

19:03

Гороскоп на завтра, 23 вересня 2022: Овнам - гроші, Терезам - втрати, Водоліям - сваркаВідео

18:55

59-річний Звєрєв зібрався на війну в Україні

18:43

Поранені, але хочуть звільняти українські землі: стало відомо про стан звільнених з полону бійцівВідео

18:42

Україна знає, як перемогти у війні з Росією - КулебаВідео

18:27

Зразкові господині смажать господарське мило: навіщо вони так роблять

17:47

Між ніг промокло: Бузова зганьбилася на публіці

Реклама
17:47

Бах - і в попіл: під Запоріжжям нацгвардієць з "Голки" збив вертоліт Мі-8

17:38

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

17:36

Чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України: все через підроблені документиВідео

17:23

"Вони боляче б'ють по репутації Путіна": Подоляк розкрив справжню причину мобілізації в РФВідео

17:01

Прикмети на 23 вересня: які 5 речей заборонено робити в день Петра і Павла, щоб удачу не злякатиВідео

16:56

Бунт у РФ: протестувальники проти мобілізації перекрили федеральну трасуВідео

16:50

У Росії проблеми: генерали дуже сперечаються через контрнаступ ЗСУ - CNNВідео

16:45

Продюсер-запроданець Бардаш розтікся в принизливому лизоблюдстві путінському режиму

16:27

Росія може більше ніколи не напасти на Україну навіть після повалення Путіна: Фейгін назвав умову

16:16

14-річна дочка Йовович з'явилася на сторінках глянцю

16:15

Як зберегти кріп на зиму: 3 абсолютно різних способи від господинь

16:12

"Немає повноважень": у Путіна категорично відмовилися коментувати обмін полонених на МедведчукаВідео

15:59

ТБ-команди з України та Фінляндії об'єднаються для зйомок шоу із зірками The song of my life

15:55

Мобілізація у РФ: Жданов попередив про ризики нової атаки на Київ і назвав терміниВідео

15:50

Буряти веселяться, людей "в'яжуть" посеред вулиці: першу партію росіян мобілізували в РФВідео

15:35

ЗСУ ліквідували російського капітана з БашкиріїВідео

15:29

"Втрати повинні оплачуватися": Фейгін передрік крах для Путіна, якщо почнеться процес напіврозпаду РФВідео

15:25

"Зупиніть свій кошмар": дочка "путініста" Машкова висловилася про мобілізацію і розповіла, як уникнути призову

15:18

Кинути оком на оковиту: що буде, якщо пити горілку щодняВідео

15:05

Прощався з рідними тричі: з полону повернувся наймолодший захисник "Азовсталі"Відео

Реклама
14:56

Мільйонне поповнення для окупантів: ЗМІ дізналися про секретний пункт указу ПутінаВідео

14:55

Бунт у потьомкінському селіПогляд

14:55

Під обстрілами рятував захисників Маріуполя: з полону повернувся талановитий хірург і реферіФото

14:52

У "Сніданку з 1+1" розповіли історію Армена Шахар’янця, який, ризикуючи життям, дарує захисникам відчуття домуВідео

14:29

Чоловіків в Криму забирають воювати: повістки "вручають" онлайн і заманюють грошимаВідео

14:24

Найсмачніший вінегрет з секретним інгредієнтом: чудовий рецептВідео

14:19

"Це питання кількох місяців": Фейгін розповів, скільки Путін ще зможе продовжувати війнуВідео

13:59

Окупанти зганьбилися в Криму: збили свій БПЛА і заявили про "дрон ЗСУ"Відео

13:44

ЗСУ перерізають ключову трасу на Луганщині та б'ють у тил окупантамВідео

13:30

Близько 100 тисяч: генерал ЗСУ озвучив реальні втрати Росії на війні в УкраїніВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти