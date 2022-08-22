У польоті і з ударом ноги: Олег Скрипка згадав, як побив Дугіна, який ображав українців

Олег Скрипка згадав, як побив Дугіна, який ображав українців / колаж УНІАН

Український легендарний музикант і лідер гурту ВВ Олег Скрипка розповів, як 90-ті роки в Москві з ідеологом російського фашизму Олександром Дугіним. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Ще до початку військової агресії з боку Росії, наприкінці 90-х, мали місце конфлікти в кулуарах московських нічних клубів. І вже тоді вони закінчилися нашою перемогою. Слава Україні", - говорить він.

Також музикант опублікував фото газетної публікації, в якій говорилося про інцидент.

"У тісній гримерці "Акваторі " українські рок-зірки уважно слухали промову Дугіна, який трактував українців як зрадників Великої Євразії. У повітрі запахло національним розбратом. Олег Скрипка, кутаючись в легке пальто, попрямував до виходу, і зіткнувся з геополітиком", - йдеться в дописі.

Далі Дугін просто обматюкав Скрипку. А той мовчки підстрибнув і врізав Дугіну ногою в щелепу.

Нагадаємо, раніше Олег Скрипка розповідав про те, як російські окупанти розграбували його дачу в Бучі.

У будинку знаменитості, прямо в ліжку, окупанти залишили досить неприємний "сюрприз" - розлиту і недопиту пляшку горілки.

"Ні унітази, ні пральну машину у мене не вкрали. Залишили і картини, очевидно, не мали для них ніякої цінності. А більше нічого там не було. Я ж людина творча. Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти тікати, адже залишили півпляшки горілки. Причому розпивали її прямо в моєму ліжку. Кажу, це все прикро і неприємно", - підсумував Скрипка.

До того Олег Скрипка повідомив, що ледь не став жертвою російського ракетного удару у Вінниці.

"Ми зустрілися з організаторами концерту в місці попадання ракети, нас врятувало 10 хвилин часу. Поки ворог бреше про ліквідацію ще однієї військової бази, ми бачимо своїми очима реальність їх "рятівної спецоперації" - 20 загиблих і 90 поранених", - писав музикант.

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