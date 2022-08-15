Залишили в ліжку півпляшки горілки: Олег Скрипка розповів, як росіяни розорили його дачу в Бучі / колаж УНІАН

Легендарний український рок-музикант і соліст групи "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про те, як російські окупанти розграбували його дачу в Бучі. Про це співак розповів в інтерв'ю виданню Ukrayina.pl.

За словами лідера групи ВВ, увагу загарбників не привернули дійсно цінні і дорогі речі в його заміському будинку. Артист підкреслив, що завдяки "російському миру" сусідні будинки також були пограбовані і зруйновані.

"Очевидно, це були офіцери. Судячи з того, що там залишилися карти Київської області, а ще шахи, які вони десь вкрали. Звичайно, все це дуже неприємно. Але не я один опинився в такій ситуації. У багатьох людей будинки і зруйновані, і пограбовані. Я досі не привів дачу в порядок, адже просто немає ресурсу, скажімо так", – зізнався музикант.

У будинку знаменитості, прямо в ліжку, окупанти залишили досить неприємний "сюрприз" - розлиту і недопиту пляшку горілки.

"Ні унітази, ні пральну машину у мене не вкрали. Залишили і картини, очевидно, не мали для них ніякої цінності. А більше нічого там не було. Я ж людина творча. Думаю, окупантам довелося дуже швидко звідти тікати, адже залишили півпляшки горілки. Причому розпивали її прямо в моєму ліжку. Кажу, це все прикро і неприємно", - підсумував Скрипка.

Нагадаємо, раніше, наприкінці лютого нинішнього року, 64-річний житель Бучі Валентин Дідковський здійснив подвиг - поодинці атакувавши колону окупантів з гранатомета. Сміливому чоловікові вдалося вижити і коригувати удари української армії по техніці ворога.

До того повідомлялося про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їх тіла хаотично були розкидані по вулицях міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

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