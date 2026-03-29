"Подобається бути залежним": Дантес вперше зробив заяву після розставання

Співак відверто висловився про своє особисте життя.

Володимир Дантес — стосунки з Дашею Кацуріною / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дантес

Ви дізнаєтеся:

Що відбувається у стосунках Володимира Дантеса

Які висновки зробив співак

Український співак Володимир Дантес вперше порушив мовчання після ймовірного розставання з Дашею Кацуріною. В інтерв'ю Раміні Есхакзай артист розповів про висновки, які зробив у стосунках.

Дантес зізнався, що у коханні для нього важлива взаємність. Артист вважає, що потрібно знайти свою людину, а вже потім звертати увагу на обставини, у тому числі на наявність або відсутність дітей.

Володимир Дантес і Даша Кацуріна розлучилися

"Мені подобається бути залежним від людини… Я люблю кохати. Люблю, щоб мене кохали. Люблю весь цей період і робити так, щоб він тривав… Коли закінчуються стосунки, ти забираєш частинку її, вона — частинку тебе. Можливо, це наївно і по-дитячому, але мені зараз так класно", — заявив Володимир.

Також артист розповів, що зробив висновки з минулих стосунків і більше не буде робити свою історію кохання надбанням громадськості.

Дантес — особисте життя

"Публічними стосунки робити, ну прямо точно ні... Я змінився. Раніше ти, напевно, хотів, щоб коментували, хотілося про це розмовляти, ти думав, що в цьому кайф... щоб усі бачили, які у вас стосунки. Зараз особисте — це особисте", — вважає Дантес.

Про особу: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я — Володимир Гудков) — український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту DiO.фільми. Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проектів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мам, я роблю бізнес" та ін. Знімався у багатьох телешоу — "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник групи Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

