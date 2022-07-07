Взяли шуби і виїхали з України: Астаф’єва розповіла, хто першим дізнався про війну і втік

Астаф’єва розповіла, хто першим дізнався про війну і втік/ скрін

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва розповіла, хто в Україні, на її думку, першим дізнався про широкомасштабне вторгнення РФ і накивав п’ятами з нашої держави ще до того, як це сталося.

За її словами, це були коханки депутатів, які виїхали з України незадовго до початку ракетних обстрілів. Про це артистка розповіла в інтерв'ю українській журналістці Тетяні Гончаровій на YouTube.

"Тань, смішно, але до початку війни коханки депутатів перші були в курсі. Вони перші взяли свої соболеві шуби, свої Birkin (елітний бренд аксесуарів – ред.) і втекли", – сказала співачка.

Астаф'єва та Гончарова обговорили відомих людей і простих громадян, які виїхали з України до і після 24 лютого. Модель сказала, що не розуміє людей, які покинули територію нашої держави без нагальної потреби, а не залишилися допомагати. Вона нагадала, про близьке оточення депутатів, які нібито дізналися про наближення небезпеки ледь не раніше усіх.

Також співачка зазначила, що вона була б рада, якби такі люди так і лишилися за кодоном, тому що з такою позицією їм не місце в Україні.

Раніше Астаф'єва здивувала фанатів романтичним образом, проте налякала їх сумними роздумами. На п'ятому місяці війни у артистки, схоже, почав вичерпуватися оптимізм.

Нагадаємо, Астаф'єва проняла українців до глибини душі своєю стриманою і чутливою декламацією вірша легендарної поетеси Ліни Костенко "Синівська молитва". Астаф'єва начитала вірш на камеру.

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