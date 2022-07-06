"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

Даша Астаф'єва в ніжному образі зайнялася пошуками сенсу життя / instagram.com/da_astafieva

Українська модель, співачка і волонтерка Даша Астаф'єва здивувала шанувальників дуже жіночним, ніжним і романтичним образом. Нове вбання виявилося дуже далеким від тих, які артистка зазвичай обирає для своїх фотосесій.

Так Астаф'єва явилася перед шанувальниками в блакитній вільній сукні по щиколотку з мереживом на манжетах і подолі, та черевиках з масивною пряжкою. Волосся моделі було зібране в тугий пучок на потилиці.

З аксесуарів співачка обрала скромний кулон і сережки, а також темний обруч. Такому вигляді вона позує в студії, стилізованій під весняний парк, з витонченою кованою лавкою і квітучими деревами.

Незважаючи на пасторальну картинку, в підписі до знімків Астаф'єва поділилася з фанатами своїми переживаннями. Так, за словами співачки, вона зараз переживає етап розгубленості - через війну їй складно знайти сенс життя, тому вона не може будувати плани навіть на найближче майбутнє.

"Я звертаюся до тих, хто лишився і залишався весь цей час в місті де постійно проживає.Чим ви, друзі, відволікаєтесь від відчуття того що ми не живемо?Чим нагадуєте собі про те, що є ще сенс?Мені важливо знайти у ваших відповідях і собі щось.Бо я трохи загубилась", - попросила поради Даша.

У коментарях багато фанатів відзначили, що саме приклад Астаф'євої, її волонтерської роботи і безжурного оптимізму надихав їх на пошук власного сенсу і давав стимул рухатися далі. За це вони дякують їй, і висловлюють впевненість у швидкій перемозі України, після якої в душах сотень тисяч людей нарешті настане мир.читайте такожДивна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної внучки Алли Пугачової

Раніше в мережі з'явилася запаморочлива обкладинка нового альбому співачки Бейонсе, на якому 40-річна мати трьох дітей зображена, сидячи верхи на небесному голографічному коні практично оголеною.

Не посоромилася показати себе і 74-річна мама Ілона Маска, канадська модель південноафриканського походження, дієтолог і письменниця Мей Маск. Вона поділилася знімком в бікіні без ретуші.

Інші новини: