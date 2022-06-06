Астаф'єва пройняла українців до глибини душі віршем Ліни Костенко

Вірш Ліни Костенко зірка, попспівачка і актриса Даша Астаф'єва прочитала перед мікрофоном в студії, передавши всі емоції одним тільки голосом.
Відома українська попспівачка, актриса, модель і активна учасниця волонтерського руху Даша Астаф'єва проняла українців до глибини душі своєю стриманою і чутливою декламацією вірша легендарної поетеси Ліни Костенко "Синівська молитва". Астаф'єва начитала вірш на камеру, а фінальне відео опублікувало на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Вірш дівчина прочитала перед мікрофоном в студії звукозапису, відмінно передавши всю глибину емоцій, які її переповнювали в цей момент, одними тільки інтонаціями голосу. В один момент на очах Астаф'євої навіть виступили сльози і трохи зрадницьки здригнувся голос.
Фолловери співачки на "відмінно" оцінили її такий незвичайний досвід. І написали безліч позитивних коментарів під постом.
"Плачу", "Як добре, Дашуль! До сліз, спасибі, дорога!", "Даша, який у вас чудовий голос, неймовірно!", "Хочу ще", "Даша, голос, українська красива мова, вірші беруть за душу".
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Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва в інтерв'ю відомому блогеру і телеведучому Володимиру Петрову розповіла свій план помсти російському коміку казахського Походження Нурлану Сабурову.
"Сабуров, ти [сволота - неценз.] [довбана - неценз.], я буду тебе [бити - нецензур.] особисто, і буду отримувати величезне задоволення" ,- пообіцяла Астаф'єва.
Такою була реакції співачки на те, що Сабуров спершу публічно зізнався, що він боїться говорити про війну в Україні відкрито, а потім, коли на його концерт прийшла Українка в "закривавленій" сукні, нерозумно пожартував про менструацію.
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