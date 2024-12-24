Monatik втретє став татом - перше фото з немовлям

Свій різдвяний подарунок Монатіки показали під святковою ялинкою.

https://glavred.net/stars/monatik-v-tretiy-raz-stal-papoy-pervoe-foto-s-mladencem-10624988.html Посилання скопійоване

Дмитро Монатік новини - у Monatik з'явилася третя дитина / колаж: Главред, фото: instagram.com/irishamonatik

Стисло:

Діма та Ірина Монатіки втретє стали батьками

Артист приховував появу третього сина до Різдва

Улітку 2024 року український музикант, шоумен і продюсер Дмитро Монатік та його дружина Ірина повідомили, що чекають на дитину. Пізніше стало відомо, що в них буде син.

Це - третій хлопчик у родині артиста. Раніше Ірина вже подарувала йому синів Платона і Данила.

відео дня

Напередодні Різдва Монатіки підготували для шанувальників сюрприз - п'ятий Монатік уже не тільки з'явився на світ, а й зміг відзначити своє перше в житті свято вдома в колі сім'ї. Співак і його дружина в соціальних мережах показали перше фото новонародженого сина - Платон, Данило, Ірина та Дмитро з немовлям на руках позували на тлі яскраво прикрашеної ялинки.

Як підпис до знімка Монатіки залишили вірш: "Всіх вітаємо з наступаючими святами. Дякуємо кожному, хто з нами! Нехай будуть здорові всі діти, їхні тати й мами. Нехай тиша панує небесами, а нелюди проходять сторонами. Хай відчиняться нарешті добра брами, а наші міста засяють жовто-блакитними кольорами! Низький уклін усім, хто нас захищає. Невимовно дякуємо. Поздоровляємо".

Крім привітань із Різдвом Дмитро Монатік і його дружина отримують теплі побажання у зв'язку з народженням третьої дитини. У коментарях із вітальним словом до них уже звернулися Джамала, Надя Дорофєєва, Юлія Саніна, Аліна Доротюк, Даша Кацуріна, Даша Астаф'єва та ін.

Дмитро Монатік новини - у Monatik з'явилася третя дитина / instagram.com/irishamonatik

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про зміни у шлюбі Сергія Притули під час повномасштабної війни. Діяч зізнався чи часто в його родині відбуваються сварки.

Також зірка гумористичного шоу Вечірній Квартал, комік Юрій Великий, розповів про весілля з давньою коханою і головний привід для гордості в 2024 році, що минає.

Читайте також:

Хто такий MONATIK Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг, суддя танцювального шоу "Танці з зірками" і тренер вокальних шоу "Голос. Діти" та "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред