Співачка Alyosha схудла на 10 кг: що відбувається

Олена Тополя поділилася тим, що важить уже майже 48 кілограмів

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Олена Тополя і Тарас Тополя у шлюбі багато років / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Ви дізнаєтеся:

Що сталося зі співачкою

Як вона вирішила проблему

Українська відома співачка Олена Тополя (Alyosha) поділилася тим, що важить уже майже 48 кілограмів і скинула за останній час цілих 10 кг.

Так, у програмі "Ближче до зірок" співачка розповіла, що саме намагається налагодити своє харчування та спосіб життя. Тополя зізналася, що ще недавно її вага становила 41 кілограм і за її здоров'я не на жарт став турбуватися чоловік - Тарас Тополя.

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Співачка Олена Тополя працює над собою / Фото Instagram/alyoshasinger

Зараз артистка каже, що змогла налагодити харчування і вже набрала 7 кілограмів.

Співачка Олена Тополя працює над собою / Фото Instagram/alyoshasinger

"Я була 41 кг минулої осені. Наразі я важу 48 і намагаюся триматися в цій вазі, тому що мені комфортно. Я займаюся спортом, п'ю вітаміни, нормально харчуюся", - додала вона.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Альоша розповіла про те, як вона прожила півтора року з дітьми в США. Співачка також зазначила, що повторювати такі експерименти над своєю сім'єю не має наміру: вона не хотіла їхати тоді, а зараз лише переконалися, що для їхньої з чоловіком пари розлука - не вихід.

Раніше також чоловік Олени Тополі - Тарас Тополя зізнався, що не володіє тими особистісними якостями, які могли б йому зберігати холодний розум на війні. Проте на запитання про те, чи готовий він повернутися туди, у співака лише одна рішуча і категорична відповідь.

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Хто така Alyosha? Alyosha - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.

Багаторазова лауреатка, номінантка і переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обирали найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".

З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha стала виступати під ім'ям Олена Тополя.

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