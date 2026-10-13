Куди зник Стас Шурінс: співак несподівано вийшов на звʼязок

Слава Дьомін заінтригував шанувальників архівним фото зі Стасом Шурінсом і зізнався, що нещодавно спілкувався з артистом.

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Де зараз Стас Шурінс / скріншот із відео

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Стас Шурінс зв’язався зі Славою Дьоміним

Чому співак зник з поля зору публіки

Український ведучий Слава Дьомін заінтригував шанувальників архівним знімком із латвійським співаком Стасом Шурінсом, який здобув величезну популярність в Україні на початку 2000-х років. У Instagram знаменитість повідомив несподівану інформацію про артиста, який зник з публічного поля.

Дьомін опублікував у своєму Instagram раритетний знімок, зроблений ще у 2013 році. При цьому шоумен відверто зізнався, що зовсім недавно спілкувався з артистом, чим викликав хвилю цікавості серед фанатів. Однак жодних подробиць розмови він розкривати не став.

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Стас Шурінс і Слава Дьомін / фото: instagram.com, Слава Дьомін

"Далекий 2013 рік і переможець "Фабрики зірок" Стас Шурінс. Нещодавно спілкувався зі Стасом і сподіваюся, що у нього все буде добре", - заінтригував Слава Дьомін.

Свого часу Шурінс завоював серця мільйонної армії шанувальників завдяки перемозі в третьому сезоні української "Фабрики зірок". Однак з часом музикант повністю зник з українських телеекранів і з публічного простору.

Як зараз виглядає Стас Шурінс / скрін з відео

У своєму профілі артист позиціонує себе як співак, автор пісень, вокальний тренер і фіналіст німецької версії шоу "Голос". При цьому сам Стас уже тривалий час не проявляє активності в соцмережах і веде вкрай приватний спосіб життя.

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Раніше Главред повідомляв, що Андрій Джеджула опинився в епіцентрі недавньої ворожої атаки на Київ разом із дочкою. У своїх соцмережах ведучий поділився кадрами, знятими через лічені секунди після вибуху, продемонструвавши жахливі наслідки обстрілу.

Також Олена Філонова потрапила в скандал через публікацію відеоролика з місця ворожого удару по київському житловому комплексу Seven. Підписники та громадськість засудили ведучу за зйомку наслідків обстрілу та звернення до представників ЗМІ.

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Про персону: Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", куди до нього в гості приходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений із Ксенією Міщенко. Пара прожила у шлюбі 13 років і розірвала стосунки у 2021 році. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАГСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові, і в нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-який проступок, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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