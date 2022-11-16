Лариса Доліна / скріншот

67-річна Лариса Доліна влаштувала істерику на короткій прес-конференції. Співачці адресували зухвале питання, на що вона видала порцію образ.

Співачка, яка підтримує масштабне вторгнення військ Росії в Україну і політику Путіна, поділилася планами на своє світле майбутнє.

Як виявилося, Доліна зібралася втекти з Москви. Путіністка заявила, що на Мальдівах дуже сподівається відпочити, де буде мало людей та багато сонця.

Але чудові фантазії про відпустку затьмарилися дивним питанням одного з журналістів в Кремлі, де якраз виступила співачка. Нахабства Доліна не витримала та спритно парирувала нападку.

"На Мальдівах будете лежати тюленем?",- запитав журналіст Доліну. "Ви розмовляєте з жінкою взагалі-то! Вибирайте вирази! Що у вас за сленг!",- видала 67-річна Долина і втекла з Кремля, пише Woman's Style.

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під "часткову мобілізацію", коли його дочка нещодавно народила первістка.

Ще один путінський вішалка Тіматі вибухнув квітчастою промовою про те, що готовий "віддати борг батьківщині" і не боїться "могілізаціі". Однак сміливо так міркував Тимур Юнусов лише через свою непридатність.

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