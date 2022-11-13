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Грюкнули дверима перед носом: 67-річну Доліну викинули зі сцени в Кремлі

13 листопада 2022, 00:05

На сцену Кремля 67-річну співачку Доліну не пустили.

Лариса Долина
Лариса Доліна / скріншот

Російська співачка Лариса Доліна, яка підтримує війну в Україні та Путіна, поскаржилася на глобальну несправедливість.

Виявилося, що "королева" джазу свого часу була персоною нон-грата для головної сцени в Кремлі.

В Telegram співачка написала, що сьогодні Кремлівський палац дає виступати як топовим російським зіркам, так і закордонним.

Вона написала, що в Кремль приїжджали Том Джонс, Тіна Тернер, Вітні Х'юстон. Ось тільки саму Доліну кілька років тому на сцену не пустили та дверима перед носом грюкнули.

"Високому керівництву не сподобалося, що буду виконувати чужий джаз", - заявила вона.

Крім того, до самої 67-річної співачки були претензії.

"Одного разу ми здавали програму, приурочену до святкування річниці Жовтневої революції: ми з Сашею Абдуловим придумали номер, в якому він читав вірші, а я повинна була заспівати спірічуел. Мене прибрали з програми - не можна було співати англійською мовою", - написала 67-річна блондинка.

Раніше російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під "часткову мобілізацію", коли його дочка нещодавно народила первістка.

Ще один путінський вішалка Тіматі вибухнув квітчастою промовою про те, що готовий "віддати борг батьківщині" і не боїться "мобілізаціі". Однак сміливо так міркував Тимур Юнусов лише через свою непридатність.

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