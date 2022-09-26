Не такий вже й патріот: продюсер-путініст розпустив нюні через "могілізацію" зятя

Йосип Пригожин обурився через мобілізацію зятя / instagram.com/prigozhin_iosif

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин, який раніше висловлював підтримку злочинній влади Путіна і його дармоїдів, а також схвалював війну в Україні, з виттям підібгав хвіст, коли в РФ оголосили "часткову мобілізацію".

Як розповів сам Пригожин, він сильно засмучений, адже під мобілізацію потрапив його зять, чоловік доньки Данаї, яка нещодавно народила дитину. Продюсер переживає, що коли зять піде на війну, майбутнє його доньки та онука буде невизначеним.

"Моєму зятю, чоловікові моєї доньки, прийшла повістка. У них дитина народилася щойно", - розповів Пригожин в ефірі програми, яку він веде на російському телебаченні.

Іронічно, що президент-тиран не жалвє навіть своїх наближених, які своєю діяльністю всіляко популяризували війну в Україні. Прозріння у путіністів настає, лише коли війна заходить в їхні будинки та життя.

Нагадаємо, раніше продюсер-путініст Йосип Пригожин, як і багато інших росіян, висловив невдоволення підтримкою, яку співачка Лайма Вайкуле висловила Україні.

Також він називав визнаного іноагентом музиканта Андрія Макаревича"старим, що вижив з розуму" за його жорстку критику російської влади і підтримку України.

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