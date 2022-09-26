УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Не такий вже й патріот: продюсер-путініст розпустив нюні через "могілізацію" зятя

26 вересня 2022, 12:38

Йосип Пригожин чомусь засмутився, що його родині випаде "велика честь" віддати свого чоловіка на фронт.

Йосип Пригожин, Дмитро Пєсков
Йосип Пригожин обурився через мобілізацію зятя / instagram.com/prigozhin_iosif

Російський музичний продюсер Йосип Пригожин, який раніше висловлював підтримку злочинній влади Путіна і його дармоїдів, а також схвалював війну в Україні, з виттям підібгав хвіст, коли в РФ оголосили "часткову мобілізацію".

Як розповів сам Пригожин, він сильно засмучений, адже під мобілізацію потрапив його зять, чоловік доньки Данаї, яка нещодавно народила дитину. Продюсер переживає, що коли зять піде на війну, майбутнє його доньки та онука буде невизначеним.

"Моєму зятю, чоловікові моєї доньки, прийшла повістка. У них дитина народилася щойно", - розповів Пригожин в ефірі програми, яку він веде на російському телебаченні.

Іронічно, що президент-тиран не жалвє навіть своїх наближених, які своєю діяльністю всіляко популяризували війну в Україні. Прозріння у путіністів настає, лише коли війна заходить в їхні будинки та життя.

Нагадаємо, раніше продюсер-путініст Йосип Пригожин, як і багато інших росіян, висловив невдоволення підтримкою, яку співачка Лайма Вайкуле висловила Україні.

Також він називав визнаного іноагентом музиканта Андрія Макаревича"старим, що вижив з розуму" за його жорстку критику російської влади і підтримку України.

Інші новини:

війна в Україні шоу-бізнес Йосип Пригожин новини шоу бізнесу війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:10

Лукашенко заспокоював Путіна через втечу росіян з країни: два диктатори зустрілися в РФ

13:52

"Потрібен справедливий мир": у Туреччині не втрачають надії організувати зустріч Зеленського і ПутінаВідео

13:45

"Я не хочу на війну": у Рязані чоловік намагався спалити себе на автовокзаліВідео

13:34

Що краще використовувати для фартуха на кухні - практичні та стильні варіанти

13:32

Росіяни, які втекли в Казахстан від мобілізації, бомжують і сплять де попалоВідео

Реклама
13:30

На Харківщині знайшли ще одну катівню окупантів: в’язнів після знущань вивозили в РФФотоВідео

13:15

"Путініст" Охлобистін назвав колег, які поїдуть вбивати українців

13:00

Гороскоп на завтра 27 вересня 2022: Терезам - сімейні проблеми, Козерогам - заздрість, Рибам - грошіВідео

12:49

ЗСУ підуть вперед: Зеленський зібрав Ставку та оголосив план деокупації УкраїниВідео

12:41

Україна перехитрила Путіна, він цього не очікував – ТрассВідео

12:38

Не такий вже й патріот: продюсер-путініст розпустив нюні через "могілізацію" зятя

12:34

Син Меладзе невиліковно хворий - ЗМІ

12:00

Зробив усе сам: "кухар Путіна" підтвердив свою причетність до створення ПВК "Вагнер"Відео

11:58

Бійня в Удмуртії: кілер розстріляв учнів і охорону школи, багато загиблих і пораненихВідео

11:50

Запроданка Таїсія Повалій зізналася, хто понівечив їй обличчя

11:45

У біснуватого Путіна залишилося тільки ядерне озброєнняПогляд

11:38

Знищена база та 80 "двохсотих": окупанти підірвали самі себе на Херсонщині

11:26

Протаранив двері авто і закидав "коктейлями Молотова": у РФ чоловік спалив військкоматВідео

11:08

"Ніби пройшли концтабір": звільнений з полону "Хімік" розповів про стан побратимівВідео

10:48

"Чи то президент ідіот, чи то "старець" несправжній": Путін втік з Москви на зустріч з шаманом - ЗМІВідео

Реклама
10:46

"Він шо, в Україні?": матір окупанта РФ "вбила" реакцією на новину про те, що її син у полоніВідео

09:58

У британській розвідці назвали головну проблему путінської мобілізаціїВідео

09:55

Путін може застосувати тактичну ядерну зброю для показового вибуху - The New York TimesВідео

09:52

Ескалація війни в Україні може стати кінцем режиму Путіна - WSJВідео

09:30

Як прати пальто з різних матеріалів: головні правила і чи можна кидати в машинку

09:18

"Ніхто не воюватиме": у Приангар'ї призовник застрелив військкомаВідео

09:07

Гороскоп на сьогодні, 26 вересня 2022: Левам - віщі сни, Дівам - грошова удача, Козерогам - пасткаВідео

09:00

Зима в Україні не буде суворою: синоптики спростували крижаний прогнозВідео

08:35

Мобілізаційна міграційна криза набирає обертівПогляд

08:32

Окупантів "перемололи" разом з технікою: у Херсоні росіянам влаштували потужну "бавовну"Відео

07:59

"Зараз не 41-й рік": мобілізація у РФ йде зі скрипом, у Путіна великі проблеми – ISWВідео

07:51

Путін хоче закінчити війну до 15 листопада: Жданов пояснив, на що сподівається диктатор

07:32

Росія атакувала Одеську область дронами-камікадзе: спалахнула потужна пожежаВідео

07:05

Мінус Су-25, Мі-8 і п'ять складів з боєприпасами: ЗСУ вдарили по окупантах на Півдні

06:41

У США є план дій, якщо РФ застосує ядерну зброю - БлінкенВідео

06:24

Чи здатні протести в Ірані повалити владу і привести до зміни режимуПогляд

05:00

Якщо Путін застосує ядерну зброю, сили НАТО знищать війська Путіна в Україні – ПіонтковськийВідео

04:05

"Ми робимо помилку": військовий експерт пояснив, чому небезпечно недооцінювати мобілізованих в РФВідео

03:20

Найсмачніші рулетики з оселедця з бюджетною начинкою: чудовий рецепт закускиВідео

02:31

18-річна донька Моніки Беллуччі показала глибоке "дорогоцінне" декольте

Реклама
02:20

Синоптики розповіли, де і коли чекати справжнього пекла в УкраїніВідео

01:58

"Наречена з пекла": Волочкова розсунула ноги в білій сукні

01:33

Навесні буде розкішна клумба: як правильно садити тюльпани на зимуВідео

00:51

Прикмети на 26 вересня: які 5 речей заборонено робити, щоб проблеми зі здоров'ям не привернутиВідео

00:18

Алла Пугачова показала кістляві ніжки в непристойному міні

25 вересня, неділя
23:53

Зеленський відверто розповів, як Україна відповість на "референдуми"Відео

23:24

Гроші сиплються з неба: які 5 жіночих імен все життя купаються в багатствіВідео

22:55

Захід розробляє екстрені плани на випадок ядерного удару по Україні - FTВідео

22:37

Путін хоче завершити війну до 15 листопада, але на своїх умовах - ЖдановВідео

22:12

Рекордне подорожчання: ціни на м'ясо в Україні злетілиВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Рецепти
Прості стравиЗакускиКонсервація на зиму
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти