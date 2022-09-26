"Мене мріють побачити в окопах": путініст Тіматі боягузливо натякнув, чи готовий піти на фронт

Тіматі назвав умову, за якої піде на фронт / instagram.com/timatiofficial

Тіматі (Тимур Юнусов), російський репер єврейсько-татарського походження, належить до когорти російських зірок, що бадьоро скандують пропутінські гасла на свою багатомільйонну аудиторію.

Однак, з початком мобілізації в РФ, риторика його слів трохи змінилася. На своїй сторінці в Instagram він поспішив виправдатися за поїздку в Узбекистан, в марних спробах виставити це, як заплановану подорож, а не втечу.

"Я в Москві. Вдома. Нікуди не збирався мігрувати і не збираюся, моє місце тут. Повістку поки не отримав, але це зовсім не говорить про те що її не буде. У мене немає паніки, і розмови про "перекриття неба" і "воєнний стан" не вводять мене в стан ступору. Я прийняв для себе цю ситуацію і з нею живу. ...Щодо мобілізації, отримую безліч коментарів про те що мене мріють побачити в окопах, раз я такий патріот, то повинен довести прикладом. Я частково сам згоден з низкою цих коментарів, борг Батьківщині віддати доведеться рано чи пізно всім хто стільки років жив, розвивався і отримував тут", - заявив рашистський репер.

Шанувальники його "творчості" тут же почали нахвалювати свого кумира, мовляв, який сміливий. Однак засліпленим кремлівською пропагандою людям, схоже не вистачило розуму звернути увагу на ремарку, якою Тіматі закінчив свій опус. "Ще раз: якщо буде потрібна моя облікова спеціальність, то готовий", - розхрабрився 39-річний репер.

Однак про яку облікову спеціальність йде мова - залишається загадкою, адже Тіматі не проходив військову службу через психічну непридатність, а значить військової спеціальності не отримав. Немає у нього і вищої освіти, яка б потенційно стала в нагоді армії РФ.

Втім, і сам йти у військкомат і ставати на облік, щоб "віддати честь батьківщині", Юнусов не поспішає.

Раніше стало відомо, що у Росії закрили Театр Романа Віктюка. Акторів відправили "на дистанційну роботу" під надуманим приводом, а сама будівля буде переобладнано під військкомат.

Також рашистська пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала влаштувати флешмоб, в рамках якого багаті росіяни повинні купувати російських солдатів на війну.

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