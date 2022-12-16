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"Ви там що, зовсім вже?": Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФ

16 грудня 2022, 13:44
Відомий український шоумен Андрій Данилко саркастично відреагував на російську пропаганду, що анонсує його концерти в РФ.
Сердючка
Данилко висміяв російських пропагандистів, що анонсує його концерти в РФ / колаж фото УНІАН

Відомий український комік і естрадний співак Андрій Данилко (більш ізветсний як Вєрка Сердючка) висміяв в Insgtagram незграбні спроби російських пропагандистів запустити фейки про його концерти в країні-агресора – Росії.

Данилко опублікував скріншоти матеріалів російських ЗМІ, в яких повідомляється – мовляв, Вєрка Сердючка виступить з концертом "для своїх" в Хабаровську.

"Ви там що, зовсім вже?", - написав Данилко в публікації

У коментарях українці висміяли російські пропагандистські ЗМІ, зазначивши, що вони можуть публікувати тільки фейки.

Андрій Данилко проти Росії

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді - всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

У відповідь завзятий путініст, цирковий дресирувальник Едгард Запашний, вийшов з себе.

"Як Данилко обгадив нашу країну на "Євробаченні"? А наша еліта, яка сьогодні втекла, постійно повертала Сердючку на ринок. Повернула, Данилко багато забули. А зараз він в київському метро в черговий раз нас обгадив. А народ весь час йому прощав. Зараз настав час, коли прощати нічого не можна", - істерив Запашний в коментарі російським ЗМІ.

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