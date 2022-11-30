Андрій Данилко розповів, як Наталія Сумська рятує його під час блекауту

Андрій Данилко розповів, як Наталія Сумська допомагає йому повернутися в мирний час / instagram.com/v_serduchka, instagram.com/sumskanataliia

Український артист Андрій Данилко, який виступає в амплуа запальної Вєрки Сердючки, поділився своїм секретом ідеального дозвілля під час відключень електрики.

Так музикант зізнався в інтерв'ю для Vesti, що блекаут викликає у нього змішані почуття. З негативних - роздратування і тривогу. Водночас Данилко розуміє, що незручності необхідно сприймати як даність - війна диктує свої умови.

Робота на проєктом Вєрки Сердючки зупинилася і у співака, і у його команди: під відключення електрики практично неможливо підлаштуватися, а коли світло з'являється, всі займаються своїми нагальними проблемами.

Втім відчуває Данилко і дещицю подяки моментам, коли є можливість бути в темряві і наодинці з собою. Тоді він влаштовує релакс, в якому йому дуже допомагає українська акторка і Народна артистка Наталія Сумська.

"Я шукаю те, що збігається з моїми вібраціями – дуже змінилися час і ритм. Але є дуже теплі програми із сімдесятих, які зараз викладають у високій якості. Завдяки їм є ілюзія, що я повертаюся у мирний час. Окрім цього слухаю аудіокниги. Мені дуже подобається, як читає Наталя Сумська, для мене дуже важливий голос. Тому я вже кілька разів переслухав "Кайдашеву сім'ю" у її виконанні. Але, крім цього, вона записала ще дуже багато. Вона читає дуже атмосферно, з'являється відчуття спокою. У темряві, в напівсонному стані, дуже добре слухається, як свого часу радіо", - розповідає Андрій Данилко.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко висловив думку, що правляча верхівка РФ насправді-всього лише безвольні маріонетки, а всю владу президент-диктатор зосередив виключно у своїх руках.

Зокрема таке враження справляють костюми і мундири на Офіційних особах РФ, які надіті на них на офіційних заходах. За словами Данилка, виглядають вони, ніби зняті з чужого плеча.

У відповідь затятий путініст, цирковий дресирувальник Едгард Запашний, вийшов з себе.

"Як Данилко обгадив нашу країну на "Євробаченні"? А наша еліта, яка сьогодні втекла, постійно повертала Сердючку на ринок. Повернула, Данилко багато забули. А зараз він в київському метро в черговий раз нас обгадив. А народ-то весь час йому прощав. Зараз настав час, коли прощати нічого не можна", - істерив Запашний в коментарі російським ЗМІ.

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