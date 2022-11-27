Розкрилося після смерті: яку таємницю Єлизавета II приховувала до останнього

Єлизавета II / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Ніхто з жителів королівського палацу і наближених до Єлизаветі II навіть не здогадувався, що вона приховує смертельно небезпечну таємницю.

Правда розкрилася тільки через три місяці після смерті королеви.

Як розповів друг чоловіка її Величності принца Філіпа Джайлс Брандрет, він у своїй книзі "Елізабет: інтимний портрет" розкриє всі королівські таємниці, а також розповість про страшну хворобу, від якої в останні роки страждала Єлизавета II.

"Я чув, що у королеви була особлива форма мієломи — раку кісткового мозку, — це пояснює її втому і втрату ваги, а також проблеми з рухливістю. Найбільш частим симптомом мієломи є біль в кістках, особливо в області тазу і попереку, а множинна мієлома — це захворювання, яке часто вражає літніх людей", - цитує Брандета видання dailymail.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичний нагляд у замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії та потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив смерть Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом перейшов принцу Чарльзу. Новому королю Великобританії 73 роки.

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