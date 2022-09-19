Прийшла в улюблених прикрасах королеви: Меган Маркл розридалася на похоронах Єлизавети II

Меган Маркл на похоронах Єлизавети / скріншот ВВС

Під час похорону королеви Єлизавети II 19 вересня у Вестмінстерському абатстві герцогиня Сассекська Меган Маркл не стримала сліз.

Меган Маркл приїхала до Вестмінстерського абатства окремо від принца Гаррі - він брав участь у процесії ходи за труною королеви разом з принцом Вільямом, королем Чарльзом та іншими членами сім'ї.

Для похорону Меган обрала сукню від Stella McCartney. До речі, точно таке ж плаття, але синього кольору було у герцогині Сассекської в квітні 2018 року на концерті з нагоди 92-річчя королеви Єлизавети.

Свій образ Маркл доповнила капелюхом і сережками з перлів і діамантів, які їй подарувала королева Єлизавета II в 2018 році.

На службі Меган Маркл трималася відсторонено і з іншими членами королівської сім'ї майже не спілкувалася. Було видно, що вона засмучена.

Варто відзначити, що фотографи кілька разів змогли зняти Меган поруч з іншими членами сім'ї, але вона з ними практично не спілкувалася.

Меган Макрл на похоронах Єлизавети / скріншот ВВС

До труни королеви герцогиня Сассекська підійшла разом з графинею Софі Вессекською.

Коли труну з Єлизаветою II почали виносити з Абатства, Меган Маркл не стрималася і розплакалася. Було видно, що вона витирає сльози.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2022 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

Тепер Британський трон за законом переходить принцу Чарльзу. Новому королю Великої Британії 73 роки.

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