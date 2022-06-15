Всесвітньо відомий гурт BTS оголосив про розпад - головні південнокорейські "айдоли" більше не разом

BTS оголосили про перерву у творчій кар'єрі / instagram.com/bts.bighitofficial

Один з найуспішніших корейських поп-гуртів на світовій арені BTS (Beyond the Scene) оголосив про припинення своєї творчої діяльності.

Колектив, який складається з семи учасників - RM (лідер групи), Чіна, Сюгі, Джей-Хоупа, Чіміна, Ві і Джонгука, прийняв рішення повідомити про це під час святкування дев'ятої річниці існування групи.

Поп-айдоли займуться сольними кар'єрами (графік їх дебютів вже складений). RM заявив, що розпад BTS - вимушений захід, так як група забирала у кожного з хлопців можливість дорослішати і розвиватися індивідуально.

"Я завжди думав, що BTS відрізняється від інших гуртів, але проблема з K-Pop-групами і всією системою "айдолів" в тому, що вони не дають тобі часу, щоб дозріти. Ми повинні продовжувати створювати музику і продовжувати щось робити", - каже лідер колективу.

"Ми не можемо не думати про наших фанатів, незважаючи ні на що, ми хочемо бути такими артистами, яких пам'ятають наші фанати. Я думаю, що тепер ми будемо думати про те, якими артистами кожен з нас хоче бути і якими нас хочуть бачити наші шанувальники", - підтримав його Чімін.

Корейські айдоли підкреслили: розпад - лише тимчасовий захід. Артисти планують грандіозне возз'єднання заради армії своїх шанувальників, щоб здивувати їх "більш глибокою і зрілою творчістю". Щоправда, конкретних термінів учасники не назвали.

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