Брітні Спірс довелося укласти шлюбний контракт з молодим чоловіком - озвучені незвичайні умови

Брітні Спірс і Сем Асгарі - названі умови шлюбного контракту / instagram.com/britneyspears

9 червня 2022 року 40-річна поп-зірка Брітні Спірс вийшла заміж за 28 - річного Сема Асгарі - модель та фітнес-тренера. Для співачки цей шлюб вважають мезальянсом, так як її стан оцінюють в 60 млн, в той час як з Асгарі крім чесного слова брати нічого.

Не дивно, що за таких обставин Брітні вирішила убезпечити свої активи і наполягла на укладенні шлюбного контракту. Артистка все ще має проблеми з довірою особинам чоловічої статі через складні стосунки з батьком і колишніми чоловіками, тому, за словами деяких видань, торги за умови тривали довгі місяці.

Ходили навіть чутки про те, що Асгарі боровся за повну опіку над їх з Брітні майбутніми дітьми в разі розлучення, а також за компенсацію в розмірі 5 мільйонів доларів за кожен прожитий у шлюбі рік.

Однак умови, на яких шлюбний контракт все ж був підписаний, натякають на те, що чутки були занадто перебільшені - молодята не претендують на майно і активи один одного в разі розлучення. Таким чином кожен з подружжя залишається при своїх багатствах, а шлюб, схоже, і правда укладений по любові.

"Дякую всім, хто турбується про шлюбні стосунки! Звичайно, ми отримуємо залізний шлюбний контракт, щоб захистити мій джип і колекцію взуття на випадок, якщо вона колись кине мене", - пожартував Асгарі.

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Нагадаємо, на своєму весіллі Брітні Спірс повторила поцілунок з Мадонною, який стався між ними в 2003 році на церемонії відкриття MTV Video Music Awards.

Також на святкову церемонію таємно проник перший чоловік поп-співачки, Джейсон Олександр, який влаштував справжній переполох серед гостей.

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