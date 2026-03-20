Linkin Park зареєстрували в РФ товарний знак — подробиці

- Що означає реєстрація товарного знака Linkin Park у країні-окупанті
- Що колектив говорив про війну в Україні
Американський рок-гурт Linkin Park слідом за лідером гурту Thirty Seconds to Mars Джаредом Лето зареєстрував товарний знак з новим логотипом колективу. Він змінився у 2024 році з приходом до Linkin Park нової солістки Емілі Армстронг.
Новину про заявку до Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент) публікують російські ЗМІ. Зареєстрований бренд дасть можливість виробляти та продавати аксесуари з логотипом гурту та музичну продукцію, а також надавати послуги у сфері розваг.
Варто зазначити, що на початку повномасштабної війни один із співзасновників Linkin Park Бред Делсон публічно висловив підтримку Україні. Офіційну позицію гурт не озвучував.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав про найгірший кінопоцілунок у кар'єрі Ніколь Кідман. Зірка зізналася, хто з колег-акторів неприємно здивував її на знімальному майданчику.
Також Девід Ферніш, чоловік Елтона Джона, розкрив правду про здоров'я співака, який офіційно покинув сцену і лише зрідка з'являється на світських заходах.
Читайте також:
- Зірку серіалу "Рятувальники Малібу" заарештували: у чому її звинувачують
- Іглесіас похвалився фото дорослих дітей від Курнікової
- Чака Норріса терміново госпіталізували через невідкладну медичну ситуацію
Про гурт: Linkin Park
Linkin Park - американський рок-гурт, заснований 1996 року під назвою Xero, який виконує музику переважно в стилях альтернативний метал,ню-метал і реп-метал (рання творчість), альтернативний рок, електронік-рок, поп і поп-рок (пізня творчість). Існує з 2000 року під назвою Linkin Park. Гурт входить до числа найбільш продаваних гуртів 21-го століття і найбільш продаваних музичних виконавців у світі, загалом продавши понад 100 мільйонів примірників альбомів по всьому світу. Колектив був шість разів номінований і двічі удостоївся нагороди "Греммі". Linkin Park взяли паузу після того, як 20 липня 2017 року вокаліст Честер Беннінгтон наклав на себе руки. У вересні 2024 року гурт возз'єднався й оголосив про новий альбом From Zero і нових учасників, повідомляє Вікіпедія.
