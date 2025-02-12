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Зрадниця Анна Asti розлучається з чоловіком після пікантного скандалу - ЗМІ

Анна Підгорна
12 лютого 2025, 12:08
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Асті була в шлюбі з Юркіним трохи більше чотирьох років.
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Анна Asti з чоловіком
Анна Asti і Станіслав Юркін на межі розлучення через злив особистих кадрів / колаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Короткий зміст:

  • Особисті кадри за участю зрадниці були опубліковані в Мережі
  • На тлі цього з'явилися чутки про розлучення артистки з чоловіком

Наприкінці 2024 року співачка-зрадниця Анна Asti, яка на момент початку повномасштабної війни перебувала в Україні, і надалі втекла до країни-окупанта, де продовжує будувати кар'єру і дружні стосунки з пропагандистами, стала фігуранткою інтимного скандалу. У Мережі з'явилися фото і відео пікантного характеру, на яких, як стверджувалося, зображена сама артистка. І зовсім не в компанії свого чоловіка та її концертного директора Станіслава Юркіна.

Пізніше Асті зробила заяву, мовляв, її сім'я стала жертвою шахраїв, які вкрали її особисті дані і шантажували її та чоловіка. На відео з іншим чоловіком - не вона, а в неї з коханим в особистому житті все чудово.

відео дня

Однак уже в січні з'явилися чутки про те, що стосунки в парі, м'яко кажучи, напружені. Юркін нібито поїхав на новорічні канікули на Балі в гордій самоті, щоб переварити ситуацію.

І, судячи з усього, переварив. Оскільки на Балі він все ж був не один, а з новою подругою, пишуть росЗМІ, і все це пахне розлученням.

Сама Asti кризу у стосунках з чоловіком поки не коментує, а вважає за краще відриватися на Сейшелах у компанії подруги Філіпа Кіркорова Вікторії Шелягової.

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Останні зіркові новини:

Раніше Главред розповідав, що співачку-зрадницю Наташу Корольову "розтоптали" в РФ і обізвали колгоспницею. Негарні вбрання артистки вже стали притчею во язицех.

Також стало відомо, що путініста Микиту Джигурду покарали в Україні за його скандальні висловлювання про війну. Зокрема він збирався йти на фронт, щоб воювати на боці окупантів.

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Хто така Анна Асті

Анна Asti (справжнє ім'я Анна Дзюба) - співачка родом із Черкас, колишня солістка гурту Artik & Asti. Артистка стала на бік окупантів, повністю переїхала жити в Росію після 24 лютого 2022 року, де працює, і жодним словом не обмовилася про повномасштабне вторгнення РФ на територію України.

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