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"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

Еліна Чигис
30 серпня 2024, 20:54
404
Тепер українці знають, що Klavdia Petrivna - це Соломія Опришко.
Klavdia Petrivna вперше засвітила обличчя
Klavdia Petrivna вперше засвітила обличчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Найтаємничіша українська співачки Klavdia Petrivna, яка тривалий час не показувала своє обличчя, вперше зняла свої фірмові маску і широкий капелюх.

У Telegram-каналі "Музвар" уже опублікували відео виступу артистки.

відео дня

Співачка постала перед глядачами в білому костюмі з розпущеним волоссям, образ вона доповнила окулярами з декором.

"У нас у країні дві зірки, які знімають головний убір, і всі в екстазі. Вєрка Сердючка і Klavdia Petrivna", - пожартувала в Telegram.

Дивіться відео, де Klavdia Petrivna показала своє обличчя:

Klavdia Petrivna показалася без маски
Klavdia Petrivna показалася без маски / фото: скрін t.me/muzvar_ua

Хто така Клавдія Петрівна?

Klavdia Petrivna (рос. Клавдія Петрівна) - українська співачка, авторка пісень і музикантка, яка приховує свою особистість.

Набула швидкої популярності в соціальній мережі TikTok.

Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube і стримінгових сервісах.

На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій із піснею "Найди меня", пише Вікіпедія.

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А також онук Алли Пугачової Дені Байсаров, який виїхав жити до США, але, мабуть, повернувся в країну-терориста Росію, перевищив швидкість, за що й отримав штраф. Байсаров неодноразово порушував правила дорожнього руху, і його вже п'ять разів штрафували за перевищення швидкості в Москві, але він усе сплатив.

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