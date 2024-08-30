"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

Найтаємничіша українська співачки Klavdia Petrivna, яка тривалий час не показувала своє обличчя, вперше зняла свої фірмові маску і широкий капелюх.
У Telegram-каналі "Музвар" уже опублікували відео виступу артистки.
Співачка постала перед глядачами в білому костюмі з розпущеним волоссям, образ вона доповнила окулярами з декором.
"У нас у країні дві зірки, які знімають головний убір, і всі в екстазі. Вєрка Сердючка і Klavdia Petrivna", - пожартувала в Telegram.
Дивіться відео, де Klavdia Petrivna показала своє обличчя:
Хто така Клавдія Петрівна?
Klavdia Petrivna (рос. Клавдія Петрівна) - українська співачка, авторка пісень і музикантка, яка приховує свою особистість.
Набула швидкої популярності в соціальній мережі TikTok.
Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube і стримінгових сервісах.
На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій із піснею "Найди меня", пише Вікіпедія.
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