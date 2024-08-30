"Усі в екстазі": Klavdia Petrivna вперше показала своє обличчя - ім'я співачки

Тепер українці знають, що Klavdia Petrivna - це Соломія Опришко.

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Klavdia Petrivna вперше засвітила обличчя / колаж: Главред, фото: instagram.com/klavdia_petrivna

Найтаємничіша українська співачки Klavdia Petrivna, яка тривалий час не показувала своє обличчя, вперше зняла свої фірмові маску і широкий капелюх.

У Telegram-каналі "Музвар" уже опублікували відео виступу артистки.

відео дня

Співачка постала перед глядачами в білому костюмі з розпущеним волоссям, образ вона доповнила окулярами з декором.

"У нас у країні дві зірки, які знімають головний убір, і всі в екстазі. Вєрка Сердючка і Klavdia Petrivna", - пожартувала в Telegram.

Дивіться відео, де Klavdia Petrivna показала своє обличчя:

Klavdia Petrivna показалася без маски / фото: скрін t.me/muzvar_ua

Хто така Клавдія Петрівна? Klavdia Petrivna (рос. Клавдія Петрівна) - українська співачка, авторка пісень і музикантка, яка приховує свою особистість. Набула швидкої популярності в соціальній мережі TikTok. Її треки набирають мільйони прослуховувань на YouTube і стримінгових сервісах. На початку 2024 року очолила чарти українських радіостанцій із піснею "Найди меня", пише Вікіпедія.

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