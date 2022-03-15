Ірина Білик напророчила швидку і болісну смерть рашистам

Співачка розповіла, що ніколи не пробачить російським окупантам їх звірств.
Народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, який сама ж охрестила Пророцтвом.
У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.
Білик висловила жаль, що не може звернеться до матерів солдатів путінської армії, щоб розповісти їм, які звірства вони коять.
Закінчила вірш співачка пророкуванням, в якому висловила свою впевненість, що окупанти будуть горіти в пеклі.
"Я постарела лет на 100….
Идет война, летают пули.
Их не спасет уже ничто.
Их всех жестоко обманули.
Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!
Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину.
Увидеть мне б рашиста мать,
Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!"
Зверье и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
Вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...
Я не прощу тебе, рашист,
Сожженный дом, где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!
Я как сказала – так и будет!"
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