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Ірина Білик напророчила швидку і болісну смерть рашистам

15 березня 2022, 00:32

Співачка розповіла, що ніколи не пробачить російським окупантам їх звірств.

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Ірина Білик написала вірш-передбачення про швидку смерть рашистів / instagram.com/bilyk_iryna

Народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, який сама ж охрестила Пророцтвом.

У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

Білик висловила жаль, що не може звернеться до матерів солдатів путінської армії, щоб розповісти їм, які звірства вони коять.

Закінчила вірш співачка пророкуванням, в якому висловила свою впевненість, що окупанти будуть горіти в пеклі.

"Я постарела лет на 100….

Идет война, летают пули.

Их не спасет уже ничто.

Их всех жестоко обманули.

Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?!

Смотрелись в дно своих стаканов?!

Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину.

Увидеть мне б рашиста мать,

Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!"

Зверье и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

Вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...

Я не прощу тебе, рашист,

Сожженный дом, где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!

Я как сказала – так и будет!"

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Раніше австралійська актриса Ребел Вілсон показала президенту РФ Володимиру Путіну середній палець, підтримавши Україну. Все сталося на церемонії вручення кінопремії BAFTA в Лондоні.

Також ми повідомляли, що британський актор Бенедикт Камбербетч, відомий за роллю детектива Шерлока Холмса, візьме участь в урядовій програмі Великобританії з надання житлоукраїнським біженцям.

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