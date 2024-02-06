Лікарі оголосили прогноз щодо хвороби короля Великої Британії

Учора палац оголосив погану новину щодо здоров'я короля Чарльза.

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Рак у короля Чарльза виявили на ранній стадії / Колаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

За інформацією британських ЗМІ, незважаючи на поставлений йому діагноз "рак", король Чарльз був "надзвичайно позитивний" після шокуючої новини про те, що у нього рак.

Повідомляється, що сім'я і друзі були вражені його рішучістю вести справи "як зазвичай". Зрозуміло, що його стан було виявлено дуже рано і прогноз хороший, повідомляє The Daily Mail.

Останніми місяцями Чарльз часто здійснював недільні нічні поїздки до Віндзорського замку, щоб провести час із принцом Вільямом, і батько та син стали ближчими.

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У той же самий час, навідати хворого батька збирається і принц Гаррі. Він терміново виїхав зі США, щоб бути поруч із сім'єю.

Чарльз прибув до Лондона вчора вранці зі свого маєтку в Сандрінгемі разом зі своєю дружиною Каміллою, щоб розпочати амбулаторне лікування в лікарні.

Вона весь час буде поруч із чоловіком, але наполягла на продовженні своїх публічних заходів. Інші члени королівської сім'ї виступлять, щоб замінити суверена, зокрема принц Уельський, який завтра повернеться до своїх обов'язків після проблем зі здоров'ям у його власної дружини.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Принц Гаррі терміново вилетів з Лос-Анджелеса і летить до Лондона, щоб бути з королем Чарльзом після того, як у нього діагностували рак.

Раніше Король Великої Британії Чарльз і Кейт Міддлтон оголосилипро свої операції з різницею всього в кілька годин. Однак принцеса Уельська вважала за краще зберегти деталі своєї процедури в секреті, тоді як король був "відкритою книгою".

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