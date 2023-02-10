Вперше за 45 років: королю Чарльзу III поставили умову

Кожен лютий ось уже 45 років поспіль батько Вільяма і Гаррі вирушав на швейцарський курорт Клостерс.

Король Чарльз III / instagram.com/ClarenceHouse

Протягом багатьох років король Чарльз III дотримувався однієї традиції. Як виявилося, Чарльзу ніщо не могло завадити кохати своє хобі.

Однак у 2023 році він змушений відмовитися від своєї пристрасті.

Кожного лютого ось уже 45 років поспіль батько Вільяма і Гаррі вирушав на швейцарський курорт Клостерс, щоб покататися на гірських лижах. Ось тільки не в цьому році.

"Найближчі радники дали зрозуміти Чарльзу III, що він не повинен ризикувати здоров'ям, не може зробити першу міжнародну поїздку на приватний відпочинок і не повинен демонструвати марнотратство, коли багато хто стикається з подорожчанням вартості життя", - пише Telegram-канал ВІНДЗОРИ.

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали Письмове приладдя.

Зовсім нещодавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.

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