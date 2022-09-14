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"Я ненавиджу це": король Чарльз III в гніві влаштував істерику на людях

14 вересня 2022, 23:40

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу і потрапив в скандал.

Чарльз III, Карл III
Чарльз III / скріншот з відео

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

Вже за ці пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

Перший раз Чарльз вступив в протиборство з чорнильницею прямо на церемонії оголошення його королем і зазнав нищівного фіаско.

У своєму першому королівському турі в якості монарха в Північній Ірландії Чарльза III знову чекало випробування.

Спочатку король пописав документ не тим числом: він написав 12 вересня, хоча церемонія відбувалася 13-го. Коли йому сказали, що сьогодні 13-е число, він сказав: "О Боже, я записав не ту дату".

Його дружина, королева-консорт Камілла, досить різко сказала йому: "Ви підписали 12-е".

У цей час ситуація різко погіршилася, тому що з ручки почали текти чорнило. Король не просто засмутився - Він прийшов в Сказ: "О Боже, я ненавиджу це", — сказав він, передавши зіпсовану ручку Каміллі, руки якої теж виявилися забрудненими чорнилом.

Померла Єлизавета II

8 вересня, у другій половині дня стало відомо, що лікарі стурбовані станом Єлизавети II і взяли її під медичне спостереження в замку Балморал.

"Після оцінки сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані здоров'ям Її Величності і рекомендували їй залишатися під медичним наглядом. Королева залишається в Балморалі", - повідомив представник Букінгемського палацу.

З королевою були всі її четверо дітей, а також Вільям, герцог Кембриджський. Згідно з порядком престолонаслідування, він є наступним після свого батька Чарльза спадкоємцем британської корони.

За даними The Guardian, значні зміни в стані здоров'я Єлизавети II відбулися в жовтні 2021 року, коли вона скасувала поїздку до Північної Ірландії і потрапила до лікарні. З тих пір вона кілька разів відвідувала лікарню, але лікувалася амбулаторно.

Ближче до 17:00 за Києвом з'явилася інформація про смерть королеви, але вона виявилася фейком. Букінгемський палац підтвердив кончину Єлизавети II тільки через кілька годин.

До самої смерті вона виконувала обов'язки монарха Великобританії і королівств Співдружності. Єлизавета стала найстарішим монархом не тільки в історії британської імперії, але і самим долгоправящім главою держави в світі.

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