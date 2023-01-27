Король Чарльз III прийняв скандальне рішення щодо свого брата

Скандальний принц Ендрю користувався прихильністю матері, поки Єлизавета II залишалася жива.

Чарльз III / скріншот

Король Великобританії Чарльз III виявився дуже суворим до своїх скандальних родичів.

Тільки-но екс-чоловік принцеси Діани влаштувався на троні, як "полетіли голови". І першим під роздачу потрапив не хто інший, як рідний брат монарха.

Скандальний принц Ендрю користувався прихильністю матері, поки Єлизавета II залишалася жива.

Королева закривала очі на переслідують нащадка звинувачення.

Як пише The Sun, герцога Йоркського вигнали з шикарних апартаментів Букінгемського палацу, де він раніше проживав.

За даними видання, Чарльз особисто дав зрозуміти, що більше не бажає бачити опального родича в своїй офіційній резиденції.

Після смерті Єлизавети II старший син померлої королеви був проголошений королем Чарльзом III.

До виконання своїх обов'язків король приступив практично відразу.

За пару днів у своїй новій ролі король Чарльз встиг оскандалиться. Він двічі вийшов з себе на публіці, і обидва рази причиною тому стали письмове приладдя.

Зовсім недавно короля Чарльза III і королеву-консорта Каміллу закидали яйцями. Британська преса з'ясувала, що після скандального нападу з п'ятьма кинутими яйцями справа не закінчилася.

Як виявилося, послідувала реакція стоїть поруч публіки, яка змусила короля розгублено озиратися.

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