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Оце так возз'єднання: Ірина Білик помирилася з Дімою Коляденком

Анна Підгорна
23 липня 2024, 02:00
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Тепер в епатажній парочці Білик-Коляденко знову настав мир (але це не точно).
Ірина Білик, Дмитро Коляденко
Ірина Білик новини - Дмитро Коляденко та Ірина Білик помирилися на концерті / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, instagram.com/kolyadenkodima_official

У травні 2024 року популярний український шоумен, хореограф і співак Дмитро Коляденко повідомив, що остаточно посварився і перервав спілкування з Іриною Білик. З українською поп-дівою він був у стосунках на початку двотисячних, а потім вони дружили майже двадцять років.

Тож поява артистів разом на одній сцені під час сольного концерту Білик у Києві для багатьох шанувальників пари стала великим сюрпризом. Співачка оригінально запросила колишнього чоловіка та друга на сцену.

"Задля цього концерту і до завтрашнього дня, тому що у нього завтра (22 липня – прим. редактора) День народження, я з ним помирилася. Але потім я знову його заблокую, добре? Діма Коляденко!" - вимовила Ірина. Потім "закляті" друзі виконали дуетом пісню "Фарби".

Ймовірно, Ірина Білик і Дмитро Коляденко дійсно знову стали друзями, адже співачка стримала свою обіцянку і привітала шоумена з його святом у соціальних мережах наступного дня.

Ірина Білик, Дмитро Коляденко
Ірина Білик новини - Дмитро Коляденко та Ірина Білик помирилися на концерті / instagram.com/bilyk_iryna

Дивіться відео виступу Ірини Білик та Діми Коляденка:

Хто така Ірина Білик?

Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

Хто такий Діма Коляденко?

Дмитро Коляденко - український хореограф, танцівник, телеведучий і співак. Працював над популярними мюзиклами "Попелюшка", "Божевільний день, або Одруження Фігаро", "Снігова королева", а також телепроєктами "Шанс", "Шоуманія", "Майданс".

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Ірина Білик шоу-бізнес Діма Коляденко новини шоу бізнесу
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