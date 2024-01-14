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Внук-тезка Віталія Білоножка розповів, що дід говорив йому перед смертю

Дмитро Відоменко
14 січня 2024, 04:15
Онук народного артиста України Віталія Білоножка розповів про останню розмову з дідом перед смертю і зізнався, що він йому сказав.
Внук-тезка Віталія Білоножка розповів, що дід говорив йому перед смертю
Як каже онук, він із зірковим дідом востаннє розмовляв на Новий рік / колаж Главред, фото УНІАН і Главком

Віталій Білоножко-молодший, онук народного артиста України Віталія Білоножка, пригадав останню розмову зі знаменитим дідом перед його смертю. Про це пише портал "Суспільне".

Як каже онук, він із дідом востаннє розмовляв на Новий рік. За словами Білоножко-молодшого, дід почав розповідати йому всілякі історії зі свого життя і кожну він закінчував повчанням - мовляв, "не спокушай долю":

"Він як завжди почав розповідати якісь історії з життя. Майже кожну розмову він закінчував зі словами "Віталію, не спокушай долю". І я завжди не дуже розумів, тому що мені здавалося, що дід тримав долю за руки", - розповів Білоножко-молодший.

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Помер Віталій Білоножко

Нагадаємо, 9 січня стало відомо про те, що помер народний артист Украни Віталій Білоножко.

Пізніше вдова Віталія - Світлана Білоножко повідомила про причину смерті артиста. За інформацією співачки, у Віталія Білоножко зупинилося серце.

Раніше також на сторінці Білоножко в Facebook стали з'являтися глибокі роздуми, щедро присмачені песимізмом, ностальгією і надією на зустріч з тими, кого давно немає поруч.

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