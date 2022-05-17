Внучка Софії Ротару блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

Модель відпочиває з нареченим в Каліфорнії.
Внучка Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко, яка, на відміну від своєї іменитої бабусі не приховує свою позицію щодо війни в Україні, живе, працює і навчається в США разом зі своїм нареченим.
Пара багато подорожує, і дівчина ділиться своїми фото з теплих країв. Так на її сторінці в Instagram з'явився знімок з пляжу в Малібу.
На ньому модель постала на тлі океану в стильних брюках з анімалістичним принтом, круглих сонцезахисних окулярах з білою широкою оправою, і з розпущеним волоссям.
Підтягнуту фігуру Євдокименко підкреслила чорним бікіні на тонких бретельках, які хрест-навхрест обвивають її струнку талію.
Знімок внучка Ротару залишила без додаткових коментарів, зазначивши лише місце, де він був зроблений.
читайте також74-річна Мей Маск оголилася для обкладинки глянцю: "неймовірно гаряча!"
Раніше стало відомо, що Заворотнюк готується до поповнення в родині, через що багато часу проводить з малюками.
Інші новини:
- "Який закоханий погляд!": лідер Kalush Orchestra і його дівчина потрапили на перші смуги ІноЗМІ
- Полякова показала новий патріотичний лук "фешн кутюр"
- Андрій Макаревич показав Аллу Пугачову і Бориса Гребенщикова на вечірці в Ізраїлі