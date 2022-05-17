Внучка Софії Ротару блиснула ідеальними формами в чорному бікіні

Софія Євдокименко показала бездоганне тіло в чорному бікіні / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка Софії Ротару, модель і блогерка Софія Євдокименко, яка, на відміну від своєї іменитої бабусі не приховує свою позицію щодо війни в Україні, живе, працює і навчається в США разом зі своїм нареченим.

Пара багато подорожує, і дівчина ділиться своїми фото з теплих країв. Так на її сторінці в Instagram з'явився знімок з пляжу в Малібу.

На ньому модель постала на тлі океану в стильних брюках з анімалістичним принтом, круглих сонцезахисних окулярах з білою широкою оправою, і з розпущеним волоссям.

Підтягнуту фігуру Євдокименко підкреслила чорним бікіні на тонких бретельках, які хрест-навхрест обвивають її струнку талію.

Знімок внучка Ротару залишила без додаткових коментарів, зазначивши лише місце, де він був зроблений.

Софія Євдокименко показала бездоганне тіло в чорному бікіні / instagram.com/iamsofiaeve

читайте також74-річна Мей Маск оголилася для обкладинки глянцю: "неймовірно гаряча!"

Раніше стало відомо, що Заворотнюк готується до поповнення в родині, через що багато часу проводить з малюками.

Інші новини: