Заворотнюк готується до поповнення в родині / instagram.com/anna_zavorotnyuk/

Хвороба Анастасії Заворотнюк важко переживає її дочка. Як зізналася Анна, з небезпечною недугою вона справляється за допомогою психолога.

Але, схоже, вона збирається незабаром ощасливити свою найближчу людину пишуть російські ЗМІ.

Принаймні, до таких висновків можна прийти, якщо ознайомитися з особистим мікроблогом починаючої артистки. Одна з підписниць Анни зібралася разом з сином на дитячий день народження. Несподівано для всіх, дочка артистки підтримала розмову, зазначивши, що віднедавна також намагається більше часу проводити з дітьми.

Як з'ясувалося, Анна зараз займається з малюком своєї близької подруги. Зізнання дівчини тут же навело фанатів на думку про швидке поповнення в зоряному сімействі.

instagram.com/anna_zavorotnyuk/

"Тренуюся на Катіних, в кілька поїздок брали з собою її молодшого Амірчика, він просто моя любов", – зізналася Заворотнюк.

Вже відомо, що Анна не один рік перебуває в романтичних відносинах з чоловіком. На жаль, про її обранця абсолютно нічого невідомо.

Раніше про стан хворий на онкологію Анастасії Заворотнюк розповіла її подруга і співачка Вікторія П'єр-Марі, яка деякий час грала передбачувану маму Няні Вікі в серіалі "Моя прекрасна няня". Саме П'єр-Марі розповіла, що актриса щодня бореться за життя.

Читайте також: