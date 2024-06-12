Онука Ротару в топі за 90 тисяч показалася в Італії

Соня Євдокименко відпочиває в італійській Тоскані.

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Соня Євдокименко відпочиває в Італії/ колаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Онука співачки Софії Ротару, яка підтримує Україну в терористичному нападі Росії на неї, покрасувалася в Тоскані в дорогому топі відомого бренду.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram Соня Євдокименко одяглася в мінімалістичний топ з відкритими плечима від Miu Miu за $2100 і джинси з низькою посадкою.

Онука Ротару вигуляла топ за майже 100 000 тисяч гривень / Колаж Главред, фото Instagram/iamsofiaeve

Молода жінка не вперше демонструє одяг дорогих брендів і насолоджується лакшері-життям.

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Топ відомого бренду в кольорі денім / Скріншот miumiu.com

Вартість топа понад 2 тисячі доларів (85 000 гривень).

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Зазначимо, нещодавно Софія Ротару вийшла на зв'язок із прихильниками та привітала українців із Днем вишиванки. Вишиванка завжди була важливим елементом сценічних і повсякденних образів співачки, тому про важливість традиційного українського вбрання Софія Михайлівна знає дуже добре.

А також син Софії Ротару Анатолій Анатолій показав, який зараз вигляд має його мама і привітав її зі святом. На знімку 76-річна артистка зображена на дивані в яскравій сукні та в темних окулярах, вигляд Ротару має просто чудовий.

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