Софія Ротару в стильній вишиванці привітала українців зі святом

Українська співачка Софія Ротару з початку повномасштабної війни відгородилася від громадськості - вона не дає інтерв'ю, рідко з'являється в соціальних мережах, а про її життя шанувальники дізнаються лише з коментарів її близьких. Артистка обрала інший, нетривіальний спосіб комунікації із зовнішнім світом.
Так у її блозі в Instagram час від часу з'являються слова співчуття в чорні дні для нашої країни, або ж привітання до великих свят. Сьогодні Україна відзначає День вишиванки, який Ротару не оминула своєю увагою.
Вишиванка завжди була важливим елементом сценічних і повсякденних образів співачки, тому про важливість традиційного українського вбрання Софія Михайлівна знає дуже добре.
У соціальних мережах вона опублікувала своє фото в красивій чорній сукні-вишиванці з червоними китицями на манжетах. "З Днем вишиванки!" - лаконічно привітала співвітчизників Софія Ротару.
Софія Ротару - останні новини:
Раніше стало відомо, чому Софія Ротару стала самітницею і перестала з'являтися на публіці. Інсайдер із близького оточення співачки розповів, що з нею відбувається зараз.
Також популярний режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару, яка вирішила не робити гучних публічних заяв про війну в Україні.
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