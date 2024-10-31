Онука Боярського влаштувала безсоромні танці та ледь усе не впустила

Вона показала танець у штанах-карго і латексному жакеті з глибоким вирізом.

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Катерина Боярська - внучка Боярського від старшого сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/boyarskaya.katerina

Ви дізнаєтеся:

За що хейтять онуку Боярського

Як на відео виглядає Катерина Боярська

Як була вона була одягнена

Старша онука путініста, російського актора і співака МихайлаБоярського, який у захваті від кривавого вторгнення Росії в Україну, влаштувала спекотні танці, одягнувши латекс.

Пишногруда молода жінка Катерина проанонсувала новий сингл Drama. Як пише пропагандистський ресурс Стархіт, дівчина виконала пісню в стилі Брітні Спірс і вибрала образ. Вона показала танець у штанах-карго і латексному жакеті з глибоким вирізом.

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Як відомо, у Боярської - четвертий розмір грудей. Але її розкішні форми не раз ставали предметом хейту і сильно дратують росіян. Дівчину звинувачували у зловживанні пластикою або, навпаки, радили звернутися до хірургів за зменшенням бюста.

Катерина - старша донька Сергія Боярського, сина путініста та Лариси Луппіан.

Хто такий Михайло Боярський? Михайло Боярський - радянський і російський актор театру, кіно, озвучування і дубляжу, співак і музикант; народний артист РРФСР (1990).

У серпні 2015 року СБУ внесла Боярського до списку діячів культури, дії яких створюють загрозу національній безпеці України. 19 жовтня 2022 року внесений до санкційних списків України проти осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України, окупацію території України".

3 лютого 2023 року внесений до санкційного списку Канади як "причетний до поширення російської дезінформації та пропаганди".

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Нагадаємо, раніше Михайло Боярський вирішив прокоментувати масову втечу російських артистів із країни-терориста Росії. Боярський зізнався, що сам би не поїхав із країни, тому на еміграцію колег він намагається не звертати уваги.

А також Михайло Боярський, який нещодавно вирішив завершити кар'єру, може страждати від серйозного захворювання. Лікар Юрій Серебрянський заявив, що 73-річний артист у молодості не був прихильником здорового способу життя. Це і стало причиною його погано самопочуття.

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