Боярський вперше висловився артистів, які засудили війну в Україні

Боярський вперше висловився про засудили війну в Україні артистів / УНІАН

Російський актор Михайло Боярський вирішив прокоментувати масову втечу російських артистів з країни.

Алла Пугачова, Семен Слєпаков, Рената Литвинова, Земфіра та інші відомі персони прямо або побічно засудили війну в Україні, а в Росії їх вже охрестили зрадниками.

Боярський зізнатися, що сам би не поїхав з країни, тому на еміграцію колег він намагається не звертати уваги.

"Це не моя іпостась, я не звертаю на це ніякої уваги. Для мене найголовніше — бути потрібним... залишатися тут, з друзями, і встигати робити свою роботу якісно... для мене місто, країна — це найдорожче, що є. І я хочу бути їй корисним", - заявив актор.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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