У Пітері знову госпіталізували Боярського

Минулого разу Боярському діагностували інфаркт.

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Михайло Боярський знову опинився на лікарняному ліжку / колаж: Главред, фото: imdb.com

Російського актора Михайла Боярського знову госпіталізували до лікарні терористичної Росії.

За інформацією телеграм-каналу "Зоряний пил", акторові стало погано з серцем 112. До слова, менше місяця тому Боярський вже потрапляв до лікарні через проблеми з серцем.

Дружина артиста Лариса Луппіан заявила, що привезла чоловіка на обстеження.

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У пості - інформація про здоров'я Боярського:

Нагадаємо, ввечері 27 листопада артист поскаржився на погане самопочуття, і його доставили в Маріїнську лікарню в шокове відділення. Артисту в терміновому порядку зробили КТ, після чого доставили в реанімацію.

Раніше повідомлялося, що Ігоря Ніколаєва до інфаркту довела дружина Юлія Проскурякова. Вона часто лаялася матом і кричала, говорилося навіть про те, що справа дійшла до розлучення, але офіційно пара про це не заявляла.

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