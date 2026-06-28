Осина талія: дружина Ткача відверто показала фігуру після схуднення на 30 кг

Вікторія Ткач продемонструвала результати радикального схуднення.

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Вікторія Ткач: схуднення / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вікторія Ткач

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Вікторія Ткач продемонструвала фігуру в купальнику

Як вона виглядає зараз

Дружина українського коміка Юрія Ткача опублікувала знімки в купальнику, здивувавши своєю шикарною фігурою після схуднення. У Instagram Вікторія показала, як відпочиває в Одесі.

На опублікованих знімках Ткач зображена в лаконічному чорному бікіні, з розпущеним волоссям і в сонцезахисних окулярах. Дружина гумориста позувала у прохолодній воді басейну та дефілювала по його бортику. Після схуднення на 30 кілограмів Вікторія продемонструвала струнку фігуру та осину талію.

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Вікторія Ткач після схуднення / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

"Одеса — це завжди трохи більше, ніж просто місто! Це стан, у якому море лікує швидше за слова. Воно просто нагадує, що іноді щастя пахне морем, сонцем і солоним повітрям", — підписала знімки Ткач.

Від розкішного вигляду дружини гумориста шанувальники були в захваті. Вони засипали Вікторію компліментами, відзначаючи її чудову форму. А ось друзі не були настільки прихильними — один із них жартома запитав Ткач, чи не скористалася вона пластичними операціями заради такого результату.

Фігура Вікторії Ткач / фото: instagram.com, Вікторія Ткач

"Та ти робила пластику чи ні? Не можу зрозуміти"

"Ось іноді й хейтерів не треба, дякую, мій найкращий друже", — відповіла Вікторія Ткач.

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Про персону: Юрій Ткач Юрій Ткач — український комік, телеактор. Відомий ролями в ситкомах "Країна У" та "Одного разу під Полтавою". Учасник телевізійних шоу "Танці з зірками-4", "Ліга сміху" та "Ігри приколів". У 2019 році став членом журі шоу "Розсміши коміка. Діти" та актором у шоу "Вечірній квартал" замість Володимира Зеленського, повідомляє Вікіпедія.

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