Клопотенко розповів, що любить їсти Олена Зеленська

Євген Клопотенко неодноразово зустрічався з Першою леді України та готував для неї страви. Плюс вони разом працювали над проєктом шкільного харчування.

https://glavred.net/stars/klopotenko-rasskazal-chto-lyubit-kushat-elena-zelenskaya-10573640.html Посилання скопійоване

- Клопотенко розповів, які страви полюбляє Перша леді Олена Зеленська / колаж Главред, фото УНІАН та скріншоти і відео

Відомий український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко, який багато часу працював із Першою леді України Оленою Зеленською над проєктом оновленого харчування, заявив, що вона неперебірлива в їжі та має гарний апетит. Про це кулінар розповів в інтерв'ю проєкту "Факти ICTV".

Клопотенко пояснив, що пані Зеленська куштує абсолютно все, проте особливо полюбляє ліниві вареники та омлети.

"Якщо чесно, вона така - немає такого, що це я їм, а це - не їм. Їм! Має хороший апетит. У хорошої людини має бути хороший апетит", - сказав Клопотенко.

відео дня

Кулінар розповів, що коли Перша леді побачила, що в авторській збірці, яку він приготував для шкільних їдалень, є рецепти 20 варіацій омлетів, то одразу ж захотіла і собі таку добірку.

"Я заберу собі додому, мені якраз на 20 днів", - цитує її кулінар.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях кохання він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.

Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно відповів на запитання, чи зміг би зробити камінг-аут.

Інші матеріали:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред