Клопотенко розповів, що любить їсти Олена Зеленська

Відомий український кулінар і громадський діяч Євген Клопотенко, який багато часу працював із Першою леді України Оленою Зеленською над проєктом оновленого харчування, заявив, що вона неперебірлива в їжі та має гарний апетит. Про це кулінар розповів в інтерв'ю проєкту "Факти ICTV".
Клопотенко пояснив, що пані Зеленська куштує абсолютно все, проте особливо полюбляє ліниві вареники та омлети.
"Якщо чесно, вона така - немає такого, що це я їм, а це - не їм. Їм! Має хороший апетит. У хорошої людини має бути хороший апетит", - сказав Клопотенко.
Кулінар розповів, що коли Перша леді побачила, що в авторській збірці, яку він приготував для шкільних їдалень, є рецепти 20 варіацій омлетів, то одразу ж захотіла і собі таку добірку.
"Я заберу собі додому, мені якраз на 20 днів", - цитує її кулінар.
Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях кохання він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише одній коханій - кулінарії.
Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно відповів на запитання, чи зміг би зробити камінг-аут.
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